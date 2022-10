El esperanzador testimonio de las gemelas de 'First Dates' tras vivir un auténtico 'infierno' por un TOC

Las actrices Marisa y Cristina Zapata, conocidas por su trabajo en el programa First Dates, de Cuatro, han hablado de salud mental con el psicólogo Rafael Santandreu. Ambas han contado que padecen un Trastorno Obsesivo Compulsivo, también conocido como TOC, y que después de varios años de terapia por fin pueden decir que "hemos llegado a un punto en el que podemos llevar una vida normal".

Su TOC, tal y como han explicado, consistía en verificar absolutamente todo. "Saber si habíamos entendido bien lo que otras personas nos estaban diciendo", han contado en su charla con Santandreu. "Es un TOC menos conocido, pero no solo te afecta a ti. Afecta a todo el mundo que tienes a tu alrededor porque es un continuo batallaón de preguntas. Siempre les pedíamos que nos lo dijeran otra vez, que nos lo repitieran todo, que nos dijeran exactamente lo que queríamos oir porque eso nos tranquilizaba... Nuestra cabeza sabía perfectamente lo que nos habían dicho, pero empiezas a dudar y si no te lo repiten te entra la ansiedad... Nunca nos bastaba", han reconocido.

La lucha de estas dos hermanas para superar este TOC ha sido "infinita". "Hemos vivido una cosa horrorosa", han recordado. Sobre todo, en una de las épocas de mayor éxito de First Dates, y en especialmente, Marisa, quien, a pesar de haber llegado a un "98 por ciento de bienestar", todavía continúa con medicación y en terapia psicológica. "Yo he vivido un infierno real. No solo tenía la mente hecha basura, sino el cuerpo, yo me agredía a mí misma. Yo muchas veces llegaba con heridas en el brazo y me lo tenían que maquillar. Yo me daba golpes contra las paredes y me volvía agresiva", ha confesado. "La gente te pide que vivas como si no tuvieras ese problema mental, pero es que lo tienes. Mi peor momento coincidió con el mayor éxito del programa y todo el mundo se refería a nosotras como las simpáticas y yo me iba a mi casa y tenía un drama. Estaba hecha polvo", ha lamentado.

Marisa ha reflexionado sobre su trastorno, asegurando que siempre ha tenido TOC, desde que nació, pero que a lo largo de su vida ha experimentado distintos grados. "Hasta que llegó un momento en el que el alma y la cabeza me explotaron y al salir del programa les dije a mis padres, literalmente, o me lleváis a un centro o me mato", ha contado. Esa misma noche, acudió a urgencias y la ingresaron en un centro psiquiátrico. "Yo no quería que nadie lo supiera y eso me creaba otra ansiedad. A la poca gente que se lo conté les pedí una distancia brutal, yo solo quería soledad, pensaba que no quería vivir", ha manifestado con gran dureza.

En esa etapa de oscuridad, contó con el apoyo de todo el equipo de First Dates. "Damos gracias a los compañeros porque nos han tratado súperbien. Gracias a ellos hemos podido conservar nuestro trabajo", ha agradecido Marisa. Cristina, por su parte, ha añadido: "Yo estuve de baja, pero coincidió con la pandemia, así que lo mío no se notó mucho, pero mi hermana sí que estuvo de baja un tiempo y lo entendieron".

Afortunadamente, ya están muy recuperadas y se muestran muy esperanzadas. Cristina, que tenía un TOC más leve que el de su hermana, continúa con medicación, pero ya ha recibido el alta psicológica. Por eso, ha enviado un mensaje positivo a todas aquellas personas que estén pasando por lo mismo que ellas. "Se puede llegar a curar, se puede llegar a tener una vida normal, que nadie piense que esto va a ser para siempre". Marisa también ha compartido palabras de aliento: "Tranquilo, tranquila, es una enfermedad muy dura, pero tiene solución, solo hay que encontrar al profesional adecuado y tener ganas de luchar, de trabajar. Si realmente tú te quieres curar, esto se cura". Por último, han pedido que estos temas dejen de ser un tabú y que se hable de los problemas con naturalidad.