Ronaldo Nazario, arropado por su novia y otras parejas del fútbol en la noche de 'El fenómeno'

Una constelación de estrellas del planeta fútbol se daba cita anoche en Madrid para acompañar a una de las mayores leyendas que ha dado el deporte rey, Ronaldo Nazario. Los Cines Callao de la capital era el punto de encuentro de una larga lista de reconocidos nombres del balompié que acudían al preestreno de El Fenómeno, el documental sobre la vida del mítico exjugador brasileño. El protagonista, vestido de traje y esbozando su característica sonrisa en todo momento, iba acompañado por su novia Celina Locks y posaba con ella ante los fotógrafos regalándose continuas muestras de complicidad.

"¡Felicidades por tu camino de fe, coraje y superación! Eres un ser humano maravilloso", le decía a su chico la orgullosa modelo, que también es brasileña y catorce años menor que él. Un acto que tampoco quisieron perderse el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ni el entrenador italiano del club blanco, Carlo Ancelotti, este último de la mano de su mujer Mariann Barrena. Otras parejas que veíamos desfilar por el concurrido photocall eran Guti y Romina Belluscio, Julio Baptista y Silvia Nistal con sus hijos, o Gaizka Toquero y Maddi Sánchez, entre otros.

Asimismo, la première contaba con la presencia de importantes jugadores madridistas en activo como son los brasileños Vinicius Junior, Eder Militao y Rodrygo Goes, o exfutbolistas caso de David Villa, Fernando Sanz y Santiago Solari. Sin embargo, la imagen más entrañable llegaba cuando veíamos a Ronaldo Nazario con sus dos niñas, Maria Sophia y Maria Alice, fruto de su relación con su exesposa María Beatriz Antony y que quisieron estar junto a su padre en esta cita tan especial.

La cinta, que está producida por Dazn y estará disponible en la plataforma desde el 21 de octubre, narra la carrera del legendario delantero y cuenta con testimonios del propio Ronaldo, su familia, compañeros de equipo y rivales. Relata de manera extensa y detallada desde sus orígenes hasta el final de su etapa como jugador, sin olvidar su nueva faceta como empresario y presidente del Real Valladolid.

Ronaldo Nazario, abrumado por la acogida

El que fuera jugador del PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter de Milán o Real Madrid, uno de los grandes astros de la historia del deporte, se ha mostrado exultante por la gran cantidad de invitados y admiradores que se dieron cita en la céntrica plaza madrileña. "No me esperaba esto y, una vez más, tengo que dar las gracias por la gente que me sigue queriendo mucho. Ha sido una recepción increíble repleta de cariño", confesaba el protagonista.

"Es un orgullo tremendo y esto es algo para recordar. Además del fútbol que jugué en toda mi carrera, he ido coleccionando un montón de amigos y aquí está la prueba", reconocía el exjugador. Sobre el documental, avanza que "hay drama pero un final feliz", donde se recordará "la final del Mundial de 1998, el misterio, las lesiones, cuando me daban por acabado...", ha explicado. Además, "con Roberto Carlos, que es el más gracioso de todos, nos vamos a reír de las anécdotas", sentenciaba Ronaldo.

