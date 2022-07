Militao y Karoline Lima se convierten en padres cuatro días después de anunciar su ruptura El futbolista del Real Madrid y su ex, la 'influencer' brasileña, han aparcado sus diferencias para dar la bienvenida a su hija Cecilia

El futbolista Eder Militao y la influencer Karoline Lima han sido padres por primera vez de una niña, que nació tan solo unos días después de que sus padres anunciasen su ruptura. Dejando a un lado sus diferencias, el jugador del Real Madrid y su expareja juntos daban la bienvenida a su primera hija en común, a la que han puesto el nombre de Cecilia. El centrocampista retrasaba sus entrenamientos con el club blanco para estar presente en el parto de su hija. "Bienvenida, Cecilia, hija mía", compartía el central muy orgulloso por la llegada de su hija.

Poco antes de nacer, el jugador vivía con emoción los momentos previos al parto, en los que no se separó ni un momento de su expareja Karoline Lima, a la que sostenía las manos durante el proceso de dilatación: "Cuenta regresiva para la mayor victoria de mi vida, esta vez fuera del campo. Cecilia nacerá hoy. Estamos en el hospital para verla llegar. ¡Ven, hija! La vida te espera aquí", escribió.

El futbolista del Real Madrid pone el broche a un temporada excelente a nivel profesional, no tanto así en el plano sentimental. Junto a su equipo ha ganado tres títulos y el brasileño ha levantado por primera vez la Copa de Europa y por segunda vez la Supercopa de España y el título de Liga. No obstante, en el terrero personal soprendía la noticia de su ruptura. Hace apenas cuatro días la propia Karoline, en la recta final de su embarazo, relataba qué había ocurrido y tranquilizaba a sus fans. "Aparezco por aquí para tranquilizar a mis seguidores. Está todo bien. Después de volver de viaje, yo lo busqué a él, intenté resolver las cosas e intenté continuar, pero llegó un punto en el que vi que no va a continuar esto como una relación sentimental", anunciaba a sus dos millones de seguidores.

"Hemos decidido terminar y creemos que fue la mejor decisión. Siempre vamos a tener un vínculo que es Cecilia y ella siempre va a ser prioridad para nosotros, para nuestra vida, y es lo que realmente importa”, añade. “Cada vez voy a estar mejor. Muchas gracias a todos por los mensajes. Soy fuerte, me he dado cuenta, y Cecilia es más fuerte todavía”, Militao, por su parte, prefirió no hacer ningún tipo de declaración al respecto pero sí eliminó todas las imágenes que tenía junto a la futura madre de su hija. En cambio el día del alumbramiento, era él quien compartía una cariñosa imagen Karoline instantes antes del parto y tras dar a luz a su hija.

