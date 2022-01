¡Así le comunica Karoline Lima a Militao que van a ser papás! La reacción del futbolista se ha hecho viral

Loading the player...

Éder Militao y Karoline Lima ¡van a ser papás!. La noticia ha revolucionado las redes, pero no por el hecho en sí, sino por la forma en la que la influencer se lo comunicaba al jugador del Real Madrid. El día de Nochebuena, Karoline hacia una videollamada a su chico para decírselo. En primer lugar, ella le preguntaba cuál era su mayor sueño. La respuesta de Éder no era la que se esperaba. Entonces, volvía a preguntarle. Ya, finalmente, la exnovia de Neymar le decía a su chico que estaba embarazada y que "ya eran tres". ¿Cuál fue la reacción del futbolista? No te la pierdas. La videollamada publicada por Karoline en su perfil público y la reacción de Militao ya se han hecho virales. Dale al play.

- Quién es quién en la felicitación navideña de Georgina y Cristiano que se ha hecho viral

- De la alegría de Edurne con Yanay a la locura de los 'Baldwinitos': las felicitaciones navideñas más simpáticas

- La fiesta flamenca de Lolita y Rosario Flores con Guillermo Furiase Jr. derrochando arte a la guitarra

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.