La razón por la que Khloé Kardashian lleva una venda en la cara: le han extirpado un tumor

Consciente de que cada una de sus apariciones levanta expectación, Khloé Kardashian ha explicado los motivos por los que, en los últimos días, ha llevado una venda en la cara (una especie de tirita que, pese a que era del mismo tono que su piel, no ha logrado pasar desapercibida). La socialité, de 38 años, ha compartido lo que le ha ocurrido, aprovechando para desmentir que se trate de un retoque estético, como se especulaba, y destacando la importancia que tiene cuidar de la salud. “Después de notar un pequeño bulto en mi cara y asumir que era algo tan pequeño como un grano, decidí hacerme una biopsia siete meses después de darme cuenta de que no se movía”. Cuenta la hermana de Kim Kardashian que se hizo dos biopsias, buscando la opinión de dos médicos distintos que coincidieron en que era un bulto algo extraño en alguien de su edad. “Unos días después me dijeron que necesitaba una operación inmediata para extirpar un tumor de la cara”. Sin duda es una zona delicada pues vive de su imagen por lo que se puso en manos de un cirujano de Beverly Hills “que sabía que cuidaría increíblemente” de su rostro.

De North West a True Thompson: el clan de las mini Kardashian que viene pisando fuerte

¿Sabes cómo se llama el nuevo bebé de Khloé Kardashian?

VER GALERÍA

Afortunadamente la intervención salió bien y ahora ya se está curando. “Mi médico consiguió extraerlo todo: la zona parece estar limpia y ahora estamos en el proceso de curación” comenta. Explica que cuando se quite los vendajes se verá una cicatriz y también se notará que su mejilla está un poco hundida. No es la primera vez que Khloé se enfrenta a este tipo de dolencia pues, así lo recuerda ella misma, cuando tenía 19 años tuvo un melanoma. “Tuve un melanoma en la espalda y también me sometí a una cirugía para extirparlo, por lo que tengo predisposición a los melanomas. Incluso aquellos que no lo son, debemos revisarnos todo el tiempo”. Animó a sus seguidores a cuidarse y a hacer revisiones periódicas, pues es algo que le puede pasar a cualquiera.

El médico que la operó, el doctor Garth Fisher, calificó el tumor de “peligroso y significativo” y lamentó que lo padeciera, aunque aseguró que todo había salido bien. “Me siento tremendamente aliviado de que lo extirpáramos todo y de que ahora puedas superarlo. Eres preciosa y tienes un corazón de oro. Ahora logremos que esa cicatriz se cure bien y ten cuidado con no tomar demasiado el sol” le recomendó. Lo cierto es que en las últimas imágenes que ha compartido no se aprecia cicatriz alguna quizá debido a la habilidad de su maquillador, a quien también Khloé dedica unas palabras de agradecimiento.

VER GALERÍA

Acaba de ser madre por segunda vez

En las últimas semanas la empresaria y estrella televisiva ha sido noticia por las críticas que recibió tras posar en el hospital con su bebé, que nació mediante vientre de alquiler y que se llama Bruno. Se trata del segundo hijo de Khloé y Tristan Thompson, que son ya padres de True, de cuatro años, y que afrontan esta paternidad separados, pues a principios de año la pareja rompió su relación. La confirmación de que el deportista había sido padre tras un affaire con otra mujer provocó que Khloé diera por finalizado un noviazgo de idas y venidas que comenzó en 2016 y que estuvo marcado desde el principio por las infidelidades del jugador.

Hace solo unos días la socialité viajaba a Milán para asistir al desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda, donde se mostró la colección que ha hecho la firma junto a Kim Kardashian. Se dejaba ver entonces en compañía de Michele Morrone, protagonista de la provocativa serie de películas 365 días (Netflix). Esta imagen causó un auténtico revuelo dado que el actor se ha convertido en uno de los rostos más atractivos de la pantalla en los últimos años. Los seguidores de la protagonista del programa Keeping Up with the Kardashians están deseando que Khloé encuentre el amor verdadero y se preguntan si entre ella y Michele habrá surgido algo más.