¿Ha pasado página? Khloé Kardashian desata la locura al posar con este actor y modelo italiano

Después de que hace unos días la criticaran duramente por las fotos que publicó desde el hospital junto a su hijo recién nacido, Khloé Kardashian ha vuelto a convertirse en noticia, aunque en esta ocasión por un motivo muy distinto. Los fans de la celebrity están totalmente revolucionados después de ver esta foto en la que sale posando con Michele Morrone. ¿Por qué? Porque creen que, por fin, ha pasado página y ha dejado atrás su historia con Tristan Thompson. La empresaria y el jugador de baloncesto han tenido una relación de muchas idas y venidas y, aunque acaban de convertirse en padres por segunda vez, lo suyo está más que acabado.

"La pareja que todos queremos", "Bien por Khloé", "¿Pero están juntos?", "Quédate con él, por ti, por mi y por todas las mujeres de este planeta" o "¡Que lo disfrute!", son algunos de los mensajes que han publicado. La celebrity y el protagonista de la película 365 días (Netflix) posaron así de cómplices y agarrados después de ver el desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, donde mostraron la colección que han hecho junto a Kim Kardashian. Khloé y Michele se sentaron juntos en la primera fila, aunque en esta foto el actor aparece cortado.

Los seguidores de la protagonista del programa Keeping Up with the Kardashians están deseando que Khloé encuentre el amor verdadero y se preguntan si entre ella y Michele habrá surgido algo más. Por el momento son todo suposiciones y ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, así que tendremos que conformarnos con la foto que el modelo italiano ha publicado en sus redes.

Michele se ha convertido en uno de los hombres del momento. A sus 31 años, este atractivo actor y modelo nacido en la localidad italiana de Bitonto, levanta pasiones allá a donde va. Al igual que Khloé Kardashian, también tiene dos hijos: Marcus, de ocho años, y Brando, de cinco, que nacieron fruto de su matrimonio con su exmujer, la diseñadora de moda libanesa Rouba Saadeh. "Es un poco raro, a veces necesitas un poco de privacidad... Ahora cada vez que salgo a la calle es muy intenso, pero al mismo tiempo es parte del juego, entonces lo acepto y lo disfruto", dijo en una ocasión sobre cómo llevaba la fama.

Además de trabajar como actor y modelo, también ha probado suerte como cantante. En 2020 sacó el disco Dark Room, en el que mezcla pop con baladas y sonidos electrónicos. Michele ha optado por cantar sus temas en inglés, ya que es un idioma con el que puede llegar a más personas: "Es el único que todo el mundo habla, y todo el mundo te puede entender".