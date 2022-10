La familia de Íñigo Onieva, una piña en la reaparición del empresario

Loading the player...

Desde que se conoció el fin de su relación con Tamara Falcó, pocos días después de haber anunciado su compromiso, la familia ha sido el principal pilar en el que apoyarse para Íñigo Onieva. Durante los días siguientes a su mediática ruptura, el empresario permaneció lejos de las cámaras y del ámbito público, siendo su madre y sus hermanos quienes ejercían de portavoces ante los medios de comunicación. Este domingo, Íñigo ha reaparecido finalmente, disculpándose con la marquesa de Griñón y asegurando que se encuentra "totalmente destrozado". El ex de Tamara Falcó había estado comiendo con su familia, y tanto su madre, Carolina Molas, como sus hermanos Alejandra y Jaime no dudaron en estar a su lado al ponerse ante los micrófonos, mostrándole todo su apoyo y siendo, una vez más, una piña. Dale al play y no te lo pierdas.

