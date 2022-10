Hablamos con Lorena Gómez de su regreso a la música: 'No te imaginas la felicidad de mi hijo cuando me ve cantar' La artista estrena 'Me vuelvo a la vida', una canción que refleja el resurgir que ha experimentado después de tres años de ausencia

Emoción, ilusión, ganas, orgullo... eso es todo lo que transmite Lorena Gómez al hablar de su vuelta a la música. Después de tres años de ausencia, la artista leridana regresa con un disco que ha ido cocinando poco a poco, con mimo, porque quería que reflejara su evolución como artista. "Tiene muchas sorpresas y colaboraciones muy bonitas. Es un disco muy mío, muy personal, con historias muy reales. Es mi esencia pura y dura", nos cuenta. Por el momento, ya hemos podido escuchar su primer single, Me vuelvo a la vida, que es toda una declaración de intenciones y que refleja el renacer que ha experimentado en esta etapa de su vida en la que se siente más segura de sí misma que nunca. Lorena está de vuelta y no solo en la música, sino también en varios proyectos con los que, sin duda, sabemos que nos va a sorprender.

- Acabas de estrenar Me vuelvo a la vida, ¿cómo la definirías?

Es una canción de fuerza, ante todo, de resiliencia, de resurgir... y para mí es, hasta ahora, la canción más importante de mi carrera. Aplicada a cualquier situación de la vida, es una canción que cuando la escuchas te da alas y te impulsa a seguir hacia delante.

- ¿Es el reflejo del momento que estás viviendo ahora?

Yo creo que es el reflejo de muchos momentos que uno vive a lo largo de su vida. En esta profesión, con tantos altibajos, siempre tengo como hilo conductor a la música, a mi familia, a mi gente... que me impulsa y me tira hacia delante, pero para mí Me vuelvo a la vida es como mi salvación en un momento en el que después de tres años hemos vivido situaciones un poco complicadas. De hecho, toda la gente que la ha escuchado tiene la misma sensación.

- En la composición de este tema has contado con la colaboración de Rosana, que además de amiga es la "madrina artística" de tu hijo. ¿Qué relación tenéis?

Es la primera vez que compongo con ella y es increíble. Es una persona que tiene una energía brutal, que se plasma también en esta canción, y un positivismo absoluto. Saca lo mejor de ti en todo momento. Imagínate, es la madrina artística de mi niño y es una grandísima persona, tenemos muy buena relación. También he contado con David Santisteban, que siempre me ha acompañado a lo largo de mi carrera.

- ¿Te suele dar buenos consejos?

Siempre es una persona que da buenos consejos, aunque no le gusta darlos. Yo creo que ella es más de fluir con la vida, pero yo los cojo entre líneas y los aplico.

- ¿A qué Lorena vamos a ver en estas nuevas canciones?

A una Lorena que todavía no ha perdido esa inocencia, esas ganas y esa ilusión, pero también a una Lorena mucho más madura, con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Una Lorena muy decidida, muy de saber lo que quiere.

- ¿Las has compuesto tú todas?

Hay un poco de todo... He coescrito, he escrito yo sola, otras canciones las ha escrito una persona que me encanta. No puedo desvelarlo pero lo sabréis dentro de muy poquito. La verdad que dentro de este proceso tan bonito, he aprendido muchísimo, he sido una esponja para absorber todo lo que mis compañeros y amigos han plasmado en esas letras.

- ¿En qué te inspiras a la hora de escribir?

Hay historias que te suceden en primera persona, hay historias que veo o incluso historias que me imagino. Me encanta crear y que mi imaginación se vaya de viaje.

- ¿Dirías que necesitabas estos tres años para hacer un parón y ver realmente hacia dónde querías enfocar tu carrera?

Más que necesitarlos yo creo que era un punto de inflexión y preguntarme: '¿quién es Lorena? ¿qué es lo que quiero hacer, qué es lo que siento?'. Este parón me ha servido para ver quién soy yo, cuál es mi tipo de voz y qué es lo que me hace vibrar encima de un escenario.

- Hace unos meses nos dijiste que estabas viviendo uno de los mejores momentos de tu vida, ¿en qué punto estás ahora?

Ahora se suman todavía momentos más bonitos, pero también momentos de incertidumbre. Siempre te preguntas cómo irá esto nuevo, qué pasará... Pero creo que estoy disfrutando cada instante y, en general, puedo decir que estoy muy feliz.

- ¿Te sientes diferente a la Lorena de hace diez años?

La única diferencia que hay es que he aprendido muchísimo, he madurado a pasos agigantados... pero no he perdido esa inocencia tan bonita y esa ilusión, que yo creo que es lo más importante. Pero sí, ahora soy una Lorena mucho más segura, pisando más fuerte y con las cosas muy claras.

- ¿Cómo te llevas con la fama?

Como no le hago mucho caso a la fama como tal, es como una amiga. Convivo con ella y no tengo ningún problema. No le presto demasiada atención a eso, intento pasar desapercibida y trabajar duro, que creo que es lo que más me caracteriza. Me considero bastante luchadora y bastante cabezota y lucho mucho mucho, no me canso.

- Hemos echado un vistazo a los comentarios que tienes en tus posts y todos son positivos, ¡no tienes haters!

La verdad es que a veces los leo y contesto a todos, pero otras veces, como voy un poco acelerada y tengo millones de cosas que hacer, no sé muchas veces si alguien me pone algo negativo. Por lo general, sí que es verdad que no tengo esa maldad en mis seguidores. Son todos muy fieles y llevan practicamente toda la vida conmigo.

- ¿Cómo dirías que es tu relación con tus fans? ¿te gusta cuidarles, dedicarles tiempo...?

Desde que empecé en este mundo, la relación con ellos ha sido siempre increíble. A la mayoría les considero incluso amigos, porque les he visto tantas veces y hemos compartido tantos momentos. Son esenciales en mi carrera y en la de todos los artistas, porque son los que permiten que sigamos ahí. Siempre lo digo, se lo debemos prácticamente todo.

- Llevan a tu lado todos estos años y podría decirse que han crecido contigo. ¿Hay algo que quieras decirles?

Me gustaría decirles que muchísimas gracias porque gracias a ellos nunca he tirado la toalla. Siempre han estado ahí para declararme su amor infinito e incondicional y su apoyo y cariño cuando más lo necesitaba, así que desde aquí les quiero dar las gracias por estar al cien por cien, a pesar de que ha habido muchos silencios en mi vida y he tenido épocas de no sacara nada. Ellos han estado siempre ahí, así que os mando un abrazo enorme y sabéis que os quiero mucho.

- En marzo publicaste un vídeo en el que rompías a llorar al hablar de los mensajes que te mandan diciéndote cosas como: "A ver si tienes tu lugar, a ver si te dan tu sitio...". Siendo sinceros, ¿te sientes poco valorada como artista?

Yo creo que los artistas somos superpasionales y yo soy poco de llorar en público. Si lo hago es porque realmente lo necesito. Muchas veces me he encontrado con un 'no' por respuesta, se han cerrado muchas puertas... pero se han abierto muchas otras. Ahora mismo sí que te puedo decir que presiento que va a ser un año muy bonito. Presiento que este proyecto va a ser muy especial, se me están abriendo muchísimas puertas que ni me imaginaba hace años y estoy muy feliz por todo el apoyo y la acogida que está teniendo este single.

- El panorama musical ha cambiado mucho desde que empezaste a ahora. ¿Crees que eso ha influido?

Siempre está en constante cambio y yo creo que, como dice el refrán, hay que "renovarse o morir". Hay que estar siempre reinventando e innovando un poquito, para que tú también sientas que no estás haciendo lo mismo. Yo siempre he sido fiel a mi estilo, pero a veces hay que arriesgar un poco. Y yo creo que eso es lo que están haciendo muchos artistas, están arriesgando sin miedo al 'no', simplemente haciendo lo que cada uno sienta, subiéndose a un escenario y cantar su verdad.

- Llevas muchos años dedicándote a este mundo y se nota que te apasiona, pero ¿en algún momento has pensado en tirar la toalla?

Si te soy sincera, nunca lo he pensado. Me he desanimado muchas veces pero soy mucho de pensar 'esto pasa por algo'. A los hechos me remito: yo me presenté a Operación Triunfo y no me cogieron el primer año, fue el segundo año que me presenté cuando me cogieron y, de hecho, gané el concurso. Siempre he sido de luchar, a veces a contracorriente. Aunque esté desanimada, ahí he seguido siempre.

- ¿Te ves en televisión?

Sí me veo, me gusta mucho, sobre todo me encantaría en programas de talent musical. Me encanta disfrutar del talento de la gente y ver que hay gente luchadora buscando hacerse un hueco, y me encanta ver cuando son recompensados y su lucha ha merecido la pena. Actualmente estoy grabando para Telemadrid un programa que se llama Lalala, que estoy disfrutando muchísimo y estoy muy contenta de estar ahí.

- También has probado suerte como actriz, ¿te gustaría hacer algo más?

Yo creo que los cantantes somos actores también, porque interpretamos canciones, pero si te digo la verdad me encantaría hacer ficción, siempre me ha gustado. Así que nada... quizá en algún momento me veis en algún proyecto... quién sabe.

- Hablando más en el terreno personal, ¿eres feliz?

Es muy difícil alcanzar la felicidad plena porque siempre hay algo que te lo impide, pero yo creo que, en general, creo que soy bastante feliz con lo poco o mucho que tengo. Me conformo con que mi gente tenga salud, que mis amigos estén bien, estar rodeada de gente que sume... y lo de cuestionarte si eres feliz o no creo que pasa a un segundo plano. Sí lo soy, considero que, además, he luchado mucho para serlo.

- ¿Cómo es un día normal en el vida de Lorena Gómez?

Pues muy normal (ríe). Ejerzo de madre, de hermana, de hija, de artista... y son muy normalita. No necesito grandes cosas para ser feliz en ese sentido. (Se escucha a su hijo René llamándola: 'Mami, mami') "Como ya escuchas al niño de fondo, ser mami me hace muy feliz y ser cantante madre me hace todavía más feliz, porque no te imaginas la felicidad de mi hijo cuando me ve cantar.

- Muchos están deseando verte vestida de blanco...

Vestida de blanco me van a ver sobre el escenario cantando mi nuevo single, porque predomina mucho el blanco y me encanta. Ya lo veréis.

- ¿Te gustaría ampliar la familia?

Mi familia la acabo de ampliar ahora con este disco que va a salir, que me quita muchísimo tiempo. De momento, no.

- Estás viviendo un momento muy dulce pero ¿qué sueño te gustaría cumplir?

Tengo muchos sueños pero el que más más deseo es que ojalá algún día pudiéramos abrazar a los que no están. Sé que es un sueño imposible, pero ese sería mi sueño más grande.

- Para terminar, además del disco y el programa Lalala, ¿te veremos en algún otro proyecto?

Hay dos cosas que todavía tienen que acabar de cerrarse, pero que son muy importantes para mí. De momento me estoy centrando en terminar el disco y cerrar el repertorio definitivo, y grabando el programa de Telemadrid. Espero que nos veamos muy pronto y os pueda cantar muy cerquita.