Xabi Alonso inicia nueva vida en Alemania junto a Nagore Aranburu y sus tres hijos

Xabi Alonso y su mujer, Nagore Aranburu, inician una nueva vida en Alemania junto a sus hijos, Jontxu -de 13 años-, Ane -de 11-, y Emma -de 8-, después de que el exjugador del Real Madrid haya fichado como entrenador del Bayer Leverkusen hasta 2024. Todo ha ido tan rápido que al técnico español aún no le ha dado tiempo a aclimatarse, ni con su nuevo equipo ni en la ciudad, pero afronta con gran ilusión su nueva etapa: "Nos gustó mucho Baviera y estoy seguro de que mi familia y yo estaremos muy a gusto aquí [en Renania del Norte-Westfalia] también", comentaba en la rueda de prensa de su presentación este jueves.

VER GALERÍA

-Xabi Alonso, el padre con mejor estilo

En la región alemana de Baviera, Xabi vivió tres años, desde 2014 a 2017, cuando jugaba en el Bayern de Múnich. Junto a él, también estaba entonces Nagore, con quien se casó en julio de 2009 tras un noviazgo de seis años y, desde entonces, nunca se han separado. Ella ha acompañado a su marido a cada una de las ciudades en las que él ha tenido que trasladarse primero como jugador y, después, como entrenador, demostrando lo unidos que están como pareja y como padres de familia.

Los tres últimos años se habían asentado, junto a sus hijos, en San Sebastián, donde él entrenaba al Real Sociedad B hasta el final de la temporada pasada. Ahora, inician en Alemania una nueva etapa llena de retos, puesto que es la primera vez que Alonso entrena a un equipo de Primera División. Tras retirarse del campo de juego en 2017, se estrenó en el banquillo en el equipo cadete del Real Madrid y después pasó al filial de la Real Sociedad.

Aunque recibió alguna oferta para entrenar a plantillas de clubes de Primera, él no tenía prisa. "No fue una transición difícil de jugador a entrenador, la tomé yo con mucha calma", dijo hace tiempo a Reuters. "Cuando lo probé vi que me gustaba pero no sentía esta necesidad de entrenar en Primera División".

VER GALERÍA

-¿Qué ha sido de los jugadores españoles que ganaron a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica?

Ahora ha llegado el momento de dar un paso más allá en su carrera como técnico. Son muchos los retos a afrontar. El primero, lograr remontar al Bayer Leverkusen, que ahora mismo es penúltimo en la Bundesliga, la Liga alemana, y que lleva una única victoria desde el inicio de la temporada (motivo por el que el club ha destituido al entrenador anterior, el suizo Gerardo Seoane). "Estoy muy entusiasmado con esta tarea y estoy seguro de que estaremos a la altura", ha asegurado Xabi en declaraciones que recoge Marca.

El segundo reto es recordar el idioma. "Quizá se me haya olvidado un poco después de cinco años fuera", decía en la rueda de prensa. En cualquier caso, tiene claro su objetivo: “Ahora es tiempo de ponerse manos a la obra” y de aprovechar, a sus 40 años, esta oportunidad como uno de los entrenadores de Primera División más jóvenes y es consciente de que "es un honor estar aquí".