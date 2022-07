Tienen tres hijos y una tranquila vida en San Sebastián, Xabi Alonso y Nagore Aranburu celebran casi dos décadas de amor

Xabi Alonso y Nagore Aranburu se daban el "sí quiero" un 11 de julio de 2009 (ya llevaban juntos seis años) y desde entonces no se han separado. Es sin duda una fecha para recordar como ha hecho Nagore que ha compartido una bonita foto junto al exfutbolista, de 40 años, al que felicita por estos años de unión. "Ayer celebramos nuestro 13 aniversario de bodas" apunta, añadiendo en euskera "maite zaitut" un "te quiero" al que respondió el deportista con las mismas palabras. Casi dos décadas de relación en la que han formado una numerosa familia con tres hijos, Jontxu, de 13 años, Ane, de 11, y Emma, que cumple 9 en diciembre, con quienes disfrutan de una vida tranquila en su querido San Sebastián.

¿Qué ha sido de los jugadores españoles que ganaron a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica?

Xabi Alonso se despide del fútbol junto a sus tres hijos

VER GALERÍA

Es allí donde han pasado estos últimos tres años, en los que el que fuera jugador del Real Madrid ha estado al frente del Real Sociedad B, equipo del que se ha despedido tras el final de la temporada. El futuro del deportista es ahora incierto pues, aunque son muchos los rumores que le han situado en el banquillo de diversos conjuntos (tanto en España como en el extranjero), de momento no se sabe dónde recalará - el diario Marca apunta que se tomará un tiempo de descanso antes de volver a entrenar-. Relajándose tras unos meses intensos en los campos de juego, hizo una escapada en familia a Ibiza donde se le vio navegando en aguas del Mediterráneo y presumiendo de cuerpazo, igual que su mujer Nagore Aranburu. Tomaron el sol y se dieron un baño en las cálidas aguas de la isla, el plan perfecto para recuperar energía.

VER GALERÍA

Después de 114 partidos y 15 goles, el jugador tolosarra anunciaba en agosto de 2014 que no vestiría más la camiseta de España en la Selección. "Desde aquel 30 de abril de 2003 cuando debuté con tan solo 21 años, únicamente he vivido buenos momentos, por lo que solo tengo palabras de agradecimiento para todos aquellos con los que he compartido más de una década. Quiero dar las gracias a todos mis entrenadores, compañeros, empleados de esta casa y a los millones de aficionados que siempre me han mostrado su cariño y respeto. Os quiero comunicar que hoy doy por cerrada mi etapa en la selección. ¡Muchas gracias a todos!", expresó.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En mayo de 2017, colgaba también las botas para volcarse en su familia y asumir nuevos retos. “No ha sido una decisión fácil, pero creo que es el momento adecuado. Siempre tuve claro que mejor dejarlo pronto que tarde. Aún me siento bien, pero creo que es el momento apropiado. Quería acabar mi carrera al máximo nivel y el Bayern es el nivel más alto. Estoy orgulloso de jugar en el Bayern y formar parte de esta familia", dijo. Xabi, que durante su carrera estuvo a las órdenes de entrenadores como José Mourinho, Rafa Benítez y Vicente del Bosque y pasó por equipos como Real Madrid, Liverpool y Bayern, desembarcaba entonces como entrenador en la categoría cadete del Real Madrid antes de regresar a su tierra.

"Volví porque soy de aquí, me siento muy de aquí y llevaba muchos años fuera. No fue una transición difícil de jugador a entrenador. La tomé yo con mucha calma. Cuando lo probé vi que me gustaba pero no sentía esta necesidad de entrenar en Primera División" dijo en Reuters hace un tiempo. Junto a él en todas sus etapas profesionales ha estado Nagore, que tras ocuparse de su negocio de ropa infantil, Neroli by Nagore (la tienda se cerró en 2019) y ser imagen de varias marcas, se dedica ahora a desarrollar su pasión por el arte y la pintura. Juntos afrontaron los procesos judiciales en los que se vio inmerso el deportista, que en julio de 2021 fue absuelto de las acusaciones de haber defraudado a Hacienda casi dos millones de euros durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Esta fue la tercera sentencia absolutoria que obtuvo Alonso.