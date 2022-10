Amber Heard reaparece en Palma de Mallorca viviendo de incógnito junto a su hija

Amber Heard ha encontrado refugio en España. Tras tres meses desaparecida, la actriz ha sido captada de nuevo en Palma de Mallorca junto a su hija Oonagh, que acaba de cumplir un año y ya está empezando a caminar. Tras el fin del polémico juicio de seis semanas que protagonizó junto a su expareja Johnny Depp, la actriz ha alquilado una casa en el pueblo balear de Costitx, según informa el Diario de Mallorca, y allí se ha ido a descansar con un sobrenombre para pasar desapercibida. La estrella de Hollywood había estado hasta ahora desaparecida de la esfera pública e incluso de las redes sociales, en las que nada se sabe de ella desde el pasado 1 de junio, día en el que se despidió de sus seguidores con un rotundo comunicado en el que expresaba su desacuerdo con el veredicto del juez. La última vez que fue vista en Estados Unidos fue en un jet privado en junio, pocos días después de perder el juicio.

No son buenos momentos para la actriz, que condenada a pagar una multa de 8,3 millones de dólares por el Tribunal del Estado de Virginia, está pendiente de que salga el veredicto de su recurso de apelación y no tiene ningún nuevo proyecto profesional entre las manos, pues Aquaman and the Lost Kingdom y In the Fire, las dos películas que ha rodado y que se estrenarán el próximo año 2023, están ya en postproducción.

La actriz ha sido captada por los objetivos de los fotógrafos de la prensa local paseando por las calles de la isla balear, con su amiga Bianca Butti y su hija de 1 año, Oonagh Paige Heard. También se hace eco de ello el medio estadounidense TMZ, en el que podemos ver unas tiernas instantáneas de la actriz jugando con su pequeña en plena calle mientras pasa desapercibida entre la multitud. Parece ser que España le está proporcionando la calma y el anonimato que necesita, tras este convulso año en el que los detalles más escabrosos de su vida personal han sido aireados en el mundo entero.

En este pueblo del interior de la isla de Palma de Mallorca, uno de los más pequeños y con menor población, tan sólo 1.371 habitantes, la intérprete parece haber encontrado la paz que necesita para poder seguir adelante. La presencia de los fotógrafos le ha inquietado, según explica la prensa local, que ha podido hablar con algunos de sus vecinos más cercanos, descubriendo también que está disfrutando de la cultura española y atraída por su gastronomía, incluso se ha animado a probar a hacer tumbet, un tradicional plato Mallorquín a base de hortalizas de temporada (berenjenas, patatas, pimientos rojos y tomates), que también es popular en Castellón. La amplia casa que ha alquilado la estrella de Hollywood es propiedad de la familia de María Antonio Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, que fue condenada en 2013 a once años de prisión por corrupción, según detalla el Diario de Mallorca, que también explica que la actriz está usando otra identidad para pasar desapercibida.

Amber se hace llamar ahora Martha Jane Cannary, utilizando el nombre compuesto y primer apellido de la heroína norteamericana del siglo XIX, más conocida por su sobrenombre de Calamity Jane, una histórica figura de la conquista del Oeste, que luchó contra los indios aborígenes americanos durante la conquista del continente. Su nuevo nombre puede leerse ahora en la puerta de entrada de la vivienda.

Es posible que el sosiego y la paz que se respira contribuya a sanar sus heridas y le ayude a zanjar sus enfrentamientos con su exmarido, sin embargo esta nueva identidad, que remite a periodos de guerra, también se contrapone directamente con él, ya que Johnny Deep siempre ha mantenido que sus orígenes familiares son de antiguas tribus de nativos americanos afirmando que su tatarabuela era Cherokee o Creek, dos tribus que en el siglo XVI se ubicaban en el sureste de los Estados Unidos. Nada hace creer aún que las rencillas de la pareja hayan ya llegado a su fin, hay muchos capítulos en el aire todavía en su desencuentro, incluidos el estreno de la serie documental de HBO y la película que llevará su juicio a la gran pantalla.

