Rocío Crusset, Lucía Rivera... las 'gen z' no quieren ser solo modelos Las nuevas generaciones rechazan centrar su carrera solo en el modelaje, a pesar de que la pasarela y las grandes marcas son cada vez más inclusivas

Siempre se ha dicho que el modelaje es una de esas profesiones que, como el deporte, te requiere ser joven y estar en tu mejor forma posible. Sin embargo, en el mundo de la inclusividad y el body positive por el que apuestan las nuevas generaciones este concepto podría haberse difuminado. En cambio, las modelos que han crecido a finales de los 90 y principios de los 2000, con iconos como Naomi Campbell o Cindy Crawford, han preferido adaptar su carrera para trabajar en diferentes sectores en vez de dejar que todo se centre en las pasarelas y en las cámaras. Los ejemplos están en Rocío Crusset, Lucía Rivera o incluso Alba Galocha, algo más mayor que las otras dos, que han dado un giro a su vida profesional después de triunfar como maniquíes pero cuando aún tienen cuerda para rato.

- La declaración más sincera de Rocío Crusset sobre su nuevo reto: 'Estoy orgullosa de mi'

Rocío Crusset

El caso de Rocío Crusset, de 28 años, es uno de los más evidentes. Hija de Mariló Montero y Carlos Herrera y triunfando en la moda desde Nueva York, podría haber continuado quemando ese cartucho y esperar a que la vida le empujara hacia otro camino cuando llegara el momento. Sin embargo, durante el covid decidió ponerse a estudiar Diseño de Moda en el Parsons School of Design, de donde salieron nombres como Donna Karan, Tom Ford o Marc Jabobs, Su intención era mantenerse activa mientras empezaba a planearse el empezar su propio negocio. Hace poco decía en ¡H! Fashion: "Formarse es esencial. Me ha ayudado mucho a sentirme segura del producto que quiero ofrecer". Una vez volvió la actividad en el mundo de la moda decidió continuar adelante con su proyecto personal a la vez que reaparecía como modelo marcas de la talla de Victoria's Secret.

- Así es la vida de Rocío Crusset como modelo en Nueva York: ¡nos vamos de 'shooting'!

Lucía Rivera

La hija de Blanca Padilla, de 24 años, comenzó fuerte en la industria de la moda, pero consciente de las exigencias que tiene que cumplir una modelo ya a comienzos de 2021 desveló que su intención era dar un paso más como actriz. Lo lleva en la sangre, porque su madre también ha probado suerte con ambas profesiones y ha conseguido hacerse su hueco en ambas. Además, Lucía también ha demostrado que es capaz de emocionar cuando escribe, porque el último mes de agosto consiguió llegar a sus seguidores con una carta dedicada a su padre biológico.

Alba Galocha

A sus 32 años el caso de Alba Galocha roza más al mundo millennial que al de la generación Z, pero es otra muestra más de que las modelos están diversificando sus talentos. A los 25 decidió probar suerte con la interpretación, para lo que se formó y llegó a trabajar en películas como El hombre de las mil caras o la serie británica The Spanish Princess. Pero como Rocío Crusset fue durante el confinamiento cuando encontró lo que estaba realmente buscando: empezó a bordar y a estudiar cerámica, haciendo modelaje en barro, con lo que ha creado su propia expresión artística. Continúa trabajando como maniquí, pero hace mucho más que eso.

- Rocío Crusset vs. Alba Galocha: Dos bellezas al natural

Jessica Goicoechea

Con 25 años, esta modelo reconvertida en influencer que a su vez triunfa como empresaria no pasa desapercibida. Sus rasgos explosivos la ayudaron a ser modelo de fotografía, pero su estatura le dificultó la pasarela hasta que su perfil de instagram empezó a crecer. Ahora las marcas se la rifan. Jessica siempre lo ha hecho todo a la vez, era apenas una adolescente cuando sus redes sociales se llenaron de fans, pero supo ver la oportunidad económica mucho antes de que lo hicieran otras influencers, creando sus marcas de ropa y cosméticos a partir de 2015.

Sita Abellán

Una modelo que ha reconducido su carrera y ha triunfado de muchas maneras es Sita Abellán, de 29 años. Es alternativa y su look es diferente a todos los demás, pero no contenta con eso también es DJ y ha creado su propia marca de joyas. Además, ha sacado una colección de NFTs en colaboración con el artista Domingo Zapata. Además es estilista de J Balvin, ¿hay algo que esta murciana no sepa hacer?