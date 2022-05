La declaración más sincera de Rocío Crusset sobre su nuevo reto: 'Estoy orgullosa de mi'

Hace tan solo unas semanas que veíamos a Rocío Crusset pasearse por el recinto ferial de Sevilla enfundada en un vestidazo rojo de flamenca y disfrutar del ambiente de las casetas junto a su padre Carlos Herrera. Ahora, la veinteañera vuelve a lucir este favorecedor tono pero por una emocionante razón con la que cierra una crucial etapa: la graduación universitaria. Con las clásicas togas amplias y el característico birrete que termina lanzándose hacia el cielo, sí, esa imagen que ha protagonizado decenas de películas americanas, ahora también formará parte de una de los momentos más importantes de su vida tras culminar sus estudios en Parsons School of Design situada en Nueva York.

"Proud of myself, cause why not!" -orgullosa de mí misma, ¡por qué no!- así comienza la publicación que ha compartido hace tan solo unas horas en la que encontramos comentarios felicitándola por ese prometedor futuro empresarial y de diseño. Y es que no es para menos, hace un tiempo la andaluza de 27 años se embarcó en una nueva aventura estudiantil cuando decidió volver a la universidad para cumplir unos de sus sueños. "No sabéis la de veces que me he preguntado a mi misma estos últimos años “pero para que te metes en nada!”. Porque ha sido sin duda, lo más difícil que he hecho nunca. Compaginar mi trabajo con mis estudios y mi proyecto", explica.

"Siempre quise venir a esta universidad, en Nueva York. ¡Cumplí mi sueño y en el camino he aprendido lo más grande! Las noches sin dormir, y la de cafeína que he tomado en los últimos años, pa mi se queda" admite bajo el álbum de fotos. Todo trabajo y esfuerzo, ¡tiene recompensa! Y tras añadir este gran éxito profesional a su currículum en el que ya figuraba el Grado de Administración y Dirección de Empresas, no nos extraña que la visión del futuro de la emprendedora sea todo un acierto. Ejemplo de ello ha sido el lanzamiento de su negocio de joyas bautizado Crusset, que por fin vio la luz el pasado mes de abril.

Un precioso proyecto con sede en España y que nació según cuenta la propia fundadora por "el deseo de acercar lo clásico y atemporal a lo contemporáneo, utilizando tres líneas sencillas". Desde colgantes creados a partir de eslabones, anillos, pulseras y pendientes podemos encontrar entre su selección de corte minimalista y geométrico; todas ellas son de plata de primera ley con baño de oro 18 kilates y una micra de espesor certificada. Piezas que ya han conquistado a reconocidos rostros como la actriz Elsa Pataky, la influencer Laura Maramoros y a su amiga la modelo neerlandesa Daphne Groeneveld, con quien estuvo de despedida de soltera en Miami. ¿Cuál será su siguiente logro?

