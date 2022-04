La modelo Sita Abellán será madre con el actor Leïti Sène: ¡y así presume de embarazo con Rihanna!

La vida de Sita Abellán, la conexión murciana de la moda con Kim Kardashian o Rihanna, está a punto de dar un giro de 180 grados. La modelo y estilista, que ha patrocinado campañas como la de 212 de Carolina Herrera NY y que ha formado parte del videoclip de la mencionada cantante Bitch Better Have My Money, está esperando su primer hijo junto al actor Leïti Sène. La artista de 29 años, que comenzó su carrera tras haber sido descubierta en las redes sociales, ha anunciado su embarazo en la portada de la revista Numero, de los Países Bajos, cuando la gestación ya está muy avanzada. "El mundo no está preparado", ha escrito. "El mejor de los regalos", ha finalizado, dejando a sus seguidores con la boca abierta.

Más sorprendidos aún se han quedado los fans de Sita Abellán cuando ha publicado una fotografía en la que aparece junto a Rihanna, barriga con barriga, comprando ropa para bebés. La modelo luce un conjunto de punto color rosa y lila, con zapatos de tacón decorados con enormes lazos, además de un pañuelo en la cabeza con el que cubría su característico pelo azul. Por su parte, la cantante presumía del estilo que ya ha hecho suyo durante el embarazo, con sudadera azul estampada y minifalda negra.

La relación entre Sita Abellán y Leïti Sène era totalmente desconocida hasta que la modelo ha publicado la primera imagen con el actor, que ha participado en ficciones como Benvinguts a la família o la tercera temporada de Élite, donde daba vida a Malick. "Papi chulo", escribía la estilista al compartir su primera instantánea juntos, a lo que el cantante ha respondido con un "mamasita". El intérprete nació en Barcelona en 1998 y ha dedicado su carrera a la música además de la actuación, habiendo trabajado en el grupo Samxen pero también en solitario.

La meteórica carrera de Sita Abellán

En 2015 el videoclip de Rihanna Bitch Better Have My Money se estrenaba mundialmente y los españoles descubrían a una estrella aún poco conocida, Sita Abellán, una modelo con estética techno princess y looks imposibles. De ahí el salto al mercado estadounidense era inevitable, comenzó a protagonizar campañas internacionales mientras en nuestro país se convertía en una influencer, DJ y artista multidisciplinar de lo más codiciada en los distintos eventos de moda, así como continuaba su modelaje. En 2017 desfiló para Fenty en su colección de Puma, demostrando que la relación entre la cantante y ella estaba más que establecida.

En el festival de Coachella de 2018, con unos 400.000 seguidores posó con Kim Kardashian, que la veía como una oportunidad de mercado para su nuevo producto: las gafas de sol. Aquella aventura empresarial no terminó de funcionar, pero la modelo y la socialité tenían en común su trabajo con el diseñador Jeremy Scott. En la misma cita musical en la que se encontró con la creadora de Skims fue cuando conoció a J Balvin, y su carrera dio el giro definitivo, convirtiéndose en su estilista y desarrollando sus propios negocios. Creó una marca de joyería que en los últimos años han lucido Ke$ha, Rosalía o Billie Eilish, y sus seguidores se han duplicado en los últimos cuatro años.

