El novio de Rihanna, detenido en Los Ángeles en plena recta final del embarazo de la cantante

La recta final del embarazo de Rihanna no está siendo nada fácil. Después de dar a conocer la gestación cuando ya estaba cerca del tercer trismestre, la empresaria paseó su barriguita al descubierto por varias ciudades y demostró su amor llena de ilusión. Sin embargo, la felicidad parece haber durado poco porque solo unos días después de que corriera el rumor de una posible infidelidad por parte de A$AP Rocky, el rapero ha sido detenido por la policía de Los Ángeles a su llegada a la ciudad californiana, tal y como ha publicado el medio estadounidense TMZ.

- Descarada e inclusiva: así es la revolución definitiva de la moda premamá que abandera Rihanna

VER GALERÍA

Testigos de lo ocurrido aseguran que A$AP Rocky voló a Los Ángeles desde Barbados en un avión privado, y a su llegada a la terminal las fuerzas de la ley le recibieron para arrestarle y llevarle a la comisaría esposado. Una información que ha confirmado su abogado. Según parece, todo podría estar relacionado con un incidente que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2021 cuando entre las calles angelinas de Vista del Mar y Avenida Selma se produjo un tiroteo en torno a las 22.20 horas y la víctima ha señalado al artista, cuyo nombre real es Rakim Mayers. Según asegura el herido, el novio de Rihanna, que estaba acompañado de otras dos personas, le habría disparado tres o cuatro veces, llegando a rozar incluso su mano izquierda.

- Victoria de Marichalar, como una auténtica estrella junto a Rihanna en la semana de la moda de París

El supuesto tiroteo no había llegado a los medios de comunicación, por lo que la noticia ha pillado por sorpresa a los seguidores de los dos artistas. Se sabe que la pareja estaba en California porque al día siguiente A$AP Rocky tenía un concierto en Long Beach y Rihanna estuvo entre los asistentes. Actualmente, la intérprete de Love on the brain se encuentra en la recta final del embarazo y está pasándolo en Barbados, su tierra natal y en donde vive cuando no está trabajando o participando en compromisos profesionales, y donde reside también su familia. La empresaria nunca ha roto la conexión con su país, año tras año la hemos visto participar en sus carnavales y disfrutar de los paraísos naturales que tienen, tanto es así que fue nombrada Heroína Nacional el pasado mes de noviembre ante la presencia del príncipe Carlos de Inglaterra. Casualmente, el padre de su futuro bebé también tiene raíces en la isla.

VER GALERÍA

- Rihanna, espectacular y más enamorada que nunca, presume de embarazo junto a su pareja Asap Rocky

Después de cerca de una década de amistad, Rihanna y A$AP Rocky tuvieron su momento en el verano de 2020, cuando pudieron disfrutar de un largo viaje por carretera en la América profunda, entre Los Ángeles y Nueva York, en el que surgió su amor. Según la contado la empresaria de Fenty Beauty, fue esa espontaneidad y naturalidad del día a día alejados de las cámaras y la atención mediática, sin que sus identidades artísticas se interpusieran, lo que les permitió alcanzar un nuevo nivel de intimidad. El rapero ha asegurado desde entonces que la artista es el "amor de su vida", y les hemos visto muy acaramelados en las alfombras rojas a las que han acudido juntos en los últimos años.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.