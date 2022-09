Emma García regresa a 'casa' después de unos meses agridulces y un merecido descanso

Emma García regresa a Telecinco después de varios meses agridulces y un merecido descanso. La presentadora, que despidió Viva la viva el pasado julio, se pondrá al frente del nuevo formato en las tardes del fin de semana de Telecinco que la cadena está preparando en colaboración con Unicorn Content y que tomará el relevo en la parrilla de Ya es verano, el espacio de Verónica Dulanto y Frank Blanco. Por ahora no se saben muchos más detalles de este proyecto ni tampoco cuándo se estrenará, pero la productora barajaba el nombre de Ya es fin de semana (tal y como ha adelantado Semana y ha podido confirmar ¡HOLA!), aunque finalmente parece que cambiarán el título para que no esté tan ligado a los formatos que han estado emitidos hasta ahora. Eso sí, la actualidad, la crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo seguirán siendo la esencia de este nuevo programa que contará con entrevistas e invitados destacados del mundo del corazón.

La presentadora se reincorpora a la cadena después de despedir entre lágrimas Viva la vida, el programa donde ha estado durante casi un lustro tras dejar Mujeres y Hombres y Viceversa. "Cuando os miro me emociono mucho. Cerramos una etapa que, para mí, ha durado cuatro años. Asumí un reto con ilusión, humildad y ganas de aprender. Me propuse una cosa, mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora. No es fácil siendo yo, tan introvertida, pero lo he hecho gracias a vosotros. Habéis estado conmigo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me llevo un grato recuerdo. He aprendido muchísimo y estoy contenta porque sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva", dijo Emma muy emocionada.

En estos cuatro años en los que ha estado en el formato de los fines de semana de Telecinco, donde fue a sustituir a Toñi Moreno, Emma ha vivido muy buenos y alegres momentos, pero también ha compartido con la audiencia noticias tan tristes como la muerte de su padre. El pasado febrero, la presentadora homenajeó a su progenitor, al estaba muy unida, dejándole unas emotivas palabras. "¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!. Tu despedida ha sido difícil, pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa… diste tanto que tu marcha deja una huella inmensa de amo. No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba! ¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!", expresó.

Pero antes de su reincorporación, y para descansar de tantas emociones, Emma ha podido disfrutar de unos meses de vacaciones rodeada de sus seres queridos. Además de centrarse en su familia, y por supuesto estar con su marido Aitor Senar y su hija Uxue, en varias zonas de España como han sido Ibiza y Cádiz, la presentadora también ha estado en en su ciudad natal, Donostia. Pero no solo eso, a sus 49 años la comunicadora también ha presumido de espectacular y tonificada silueta en aguas italianas, apurando hasta el último momento para volver al trabajo.