¡Josh Duhamel se ha casado! Así ha sido la boda informal del actor de 'Transformers'

¡Sí, quiero! Josh Duhamel, conocido por sus papeles en Transformers o Un lugar para refugiarse, se ha casado con la miss y presentadora Audra Mari, de 28 años, con quien se había comprometido en enero de este mismo año. Ha sido en una preciosa ceremonia celebrada en la azotea del hotel Jasper de Fargo, en Dakota del Norte, el pueblo donde creció la novia y a unos 400 kilómetros del lugar donde nació y se crió el intérprete en el mismo estado. Rodeados de sus amigos y familiares más cercanos, la pareja ha preferido un evento íntimo antes que una ceremonia multitudinaria. Después, en un espectacular descapotable rojo se pasearon por la ciudad y fueron a un bar con sus amigos a comer y beber algo, de la manera más casual, ambos vestidos de gala.

Según ha asegurado una fuente cercana a la revista People, los recién casados lo pasaron "genial" y fue una tarde encantadora. Josh Duhamel, de 49 años, empezó a salir con Audra, que fue coronada Miss Wold America en 2016, hace dos años, después de divorciarse de Fergie en mayo de 2019 y tras dos años separado. La pareja nunca ha tenido miedo de mostrar su relación en las redes sociales y fue precisamente ante sus seguidores donde anunció que se habían comprometido con una romántica instantánea. La pedida tuvo lugar junto al mar, con un mensaje en una botella en el que se podía leer "¿te casas conmigo?". "¡Ha dicho que sí!", añadía el intérprete de Con amor, Simon.

En mayo, Josh desveló que estaban empezando los preparativos para su enlace y que su principal preocupación era poder disfrutar del momento. "La mayoría de las cosas no me importan, solo quiero que haya buena música, la gente a la que quiero y estar presente. Quiero asegurarme de que cuando llegue ese día no me supere. Quiero estar presente y disfrutarlo mucho", confesó. Ni el actor ni su esposa han compartido imágenes del enlace, pero la miss ha publicado una fotografía en la que aparece junto al protagonista de la serie Lo que pasa con Pam en actitud cariñosa, lo que ha dado lugar a multitud de felicitaciones de los fans que ya se han enterado de la noticia.

Josh tiene un hijo fruto de su matrimonio con Fergie, Axl Jack, de quien presumía hace unos meses con motivo del día del padre. Según aseguran fuentes cercanas, a Audra le encantaría ser madre junto a Josh, por lo que su boda en Dakota del Norte puede ser el comienzo de una preciosa familia. También el actor expresó su deseo de ser padre de nuevo en el podcast de Dax Shepard, ¡por lo que será cuestión de tiempo!

Josh Duhamel y Fergie eran una de las parejas más establecidas de Hollywood después de trece años juntos y sorprendió su separación en septiembre de 2017, porque aseguraban que ya hacía meses que no estaban juntos pero en enero habían celebrado públicamente su aniversario. Además, se les había seguido viendo juntos en las redes sociales, lo que demostraba entonces que entre ellos existía una relación muy fuerte y que su separación no supondría el final de su amistad, sobre todo por el bien de su hijo Axl.