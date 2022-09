Amador Mohedano y Rosa Benito, de nuevo juntos, ahora en la Virgen de Regla

Amador Mohedano y Rosa Benito continúan mostrando que su relación ha dado un giro de 180 grados después de su reconciliación hace unas semanas. Tras publicar una fotografía juntos hace unos días, en la que aseguraron que el tiempo es quien cura las heridas y pone a cada uno en su lujar, el hermano de Rocío Jurado y su exmujer han estado juntos este jueves en las procesiones celebradas en honor a la Vírgen de Regla en Chipiona. Más unidos que nunca en medio de la tormenta familiar, Amador y Rosa no han estado solos en el balcón de la casa Mi abuela Rocío, enclave que año tras año ha servido de escenario perfecto para reunirse. Dados los últimos hechos acontecidos explicados en En el nombre de Rocío, la expareja junto a Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez y algunos de sus hijos han mostrado que son una piña y se han dejado ver en este lugar que tanto significó para la intérprete de Se nos rompió el amor.

Durante estos últimos años, los seguidores de Rocío Jurado han visto cómo por ese mismo balcón ha ido pasando la familia Mohedano al completo; salvo Rocío Carrasco, que ha preferido mantenerse al margen por motivos que ha explicado en sus ahora en televisión; y Amador Mohedano, que por la presencia de Rosa Benito prefería no acudir al evento, hasta ahora. Parece que el exmatrimonio se ha unido más en la adversidad y posan hasta juntos tras asegurar su sobrina que los comportamientos que han tenido con ella eran más que cuestionables. "Sin ser de mi sangre, se ha portado mejor", decía Rocío sobre su tía Rosa Benito.

Amador Mohedano, que ha estado casi diez años sin aparecer por el balcón de la casa Mi abuela Rocío, ha asegurado que la cita a este día es muy importante para él y que lo ha afrontado con las mismas ganas que otras veces."Mi sensación es como la de otros años anteriores, con mucha ilusión", ha dicho el exrepresentante de Rocío Jurado, que ha explicado varias veces que prefería no decir nada sobre los motivos que le han llevado a que regrese junto a su familia. "Me vais a perdonar pero es que no quiero hablar nada más. Que nos reconciliemos está en manos de la Vírgen de Regla", ha bromeado el hermano de la artista cuando le han preguntado sobre si hay posibilidades de una reconciliación matrimonial.

Hace unas semanas, Rosa y Amador protagonizaron un apasionado reencuentro tras una década sin verse y coincidir en ningún evento familiar. Sin apenas poder contener las lágrimas, ambos repasaron algunos de los aspectos de su historia de amor, no solo los momentos buenos, sino también los malos y desde entonces parece que han retomado su relación. "Hace tiempo que te siento muy lejos, yo necesito que estés en mi vida de una manera o de otra, necesito que estés cerca de mí, necesito recuperar mi vida, eres y siempre serás la mujer de mi vida", dijo el padre de Rosario Mohedano.