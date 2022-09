Justin Bieber vuelve a posponer su gira por motivos de salud, ¿qué le pasa al cantante?

Los fans de Justin Bieber están preocupados por su salud. Por tercera vez en la misma gira, el cantante se ha visto obligado a posponer las fechas que le quedan pendientes, ya que está lidiando con varios problemas de salud que le hacen imposible volver a subirse al escenario. "A principios de este año hice pública mi batalla con el síndrome de Ramsay-Hunt", ha compartido el cantante, explicando que su rostro estaba parcialmente paralizado. Debido a esta enfermedad, el cantante no pudo terminar la parte de Norteamérica de su gira, pero pronto reapareció en el concierto de Italia, concretamente en el Lucca Summer Festival. "Hice seis shows y me sentó fatal. Esta última semana he tocado en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil", ha añadido el artista de Stay.

A pesar de que su vuelta a los escenarios en el Rock in Rio parecía una buena noticia, Justin explica que después del concierto le inundó un cansancio extremo. "Me di cuenta de que tenía que poner mi salud como prioridad ahora mismo. Así que voy a hacer un parón en las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", ha escrito el artista para informar a todos sus seguidores de la difícil decisión que supone cancelar el 8 de octubre en Dubái (Emiratos Árabes), el 13 en Tel Aviv (Israel) y el 18 en Nueva Deli (India)... y una larga lista de hasta 25 fechas más. Queda en el aire, por tanto, la fecha que el intérprete de Ghost tiene en Madrid y Barcelona el próximo mes de enero.

"Ha sido un orgullo el traeros este show y nuestro mensaje de 'justicia para el mundo'", ha añadido Justin, haciendo referencia al título de la gira, que se llamaba Justice. Para finalizar el mensaje, el artista ha dado las gracias por las plegarias y el apoyo durante todo el proceso. "Os quiero a todos apasionadamente", ha terminado, recibiendo aún más cariño por parte de sus seguidores, que han entendido la situación en la que se encuentra el artista.

Justin Bieber continúa siendo una de las grandes estrellas del mundo de la música a pesar de las dificultades que se ha encontrado en lo que respecta a su salud. La prueba está en que, el día que anunció que sufría el síndrome de Ramsay-Hunt, la dolencia se convirtió en lo más buscado de Google. Se trata de una enfermedad causada por un virus de la familia de los herpes y, en general, suele remitir en pocas semanas, aunque en algunas personas, puede durar meses. "Suele causar dolor y, en algunos casos, puede ocasionar, incluso, pérdida de audición y mareos", nos explicaba en junio el Dr. Ángel Ramos, profesor titular de Otorrinolaringología y jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Complejo Hospitalario Universitario Insular y Materno Infantil de Gran Canaria. El artista sufre también la enfermedad de Lyme, que se contrae por la picadura de una garrapata, y aunque las dolencias no tienen nada que ver la una con la otra, esta última puede agravar los síntomas de la primera, como son los dolores articulres.

Hailey, su mejor apoyo

Su mujer, Hailey Bieber, está siendo el mejor apoyo de Justin, a pesar de que la modelo tuvo su propio susto este mismo año cuando sufrió un pequeño ictus debido a un coágulo en el cerebro, lo que "traumatizó" al artista. La empresaria, que acaba de lanzar su propia marca de maquillaje, ha compartido también el anuncio del cantante y le ha escrito un mensaje de amor ante todos sus seguidores. A pesar de su ocupada agenda, la pareja no se separa incluso en viajes de trabajo. De hecho la sobrina de Alec Baldwin estuvo en Brasil acompañando a su marido en el que ha sido su último concierto en un tiempo.