Gran alegría en la familia de Ana Obregón con el compromiso de Celia Vega-Penichet, sobrina de la artista

El verano llega a su fin con una bonita noticia para la familia de Ana García Obregón. Celia Vega-Penichet, una de las sobrinas de la actriz y presentadora se ha comprometido. Ha sido la propia joven, que trabaja en el área de Desarrollo Corporativo y Estructuración de Fondos en una empresa de gestión de inversión, quien ha anunciado que va a dar este importante paso al lado de Julio Jiménez-Blanco, con el que mantiene una discreta relación. "Me lo propuso y le dije que sí", ha dicho la hija de Ignacio Vega-Penichet y Celia García Obregón junto a una foto en la que aparece muy sonriente sentada sobre su pareja y mostrando el anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

VER GALERÍA

-Amalia Aresu, sobrina de Ana Obregón, nos recibe en Miami y nos habla de su nueva vida alejada de las pasarelas

-El motivo por el que Ana Obregón ha 'roto su luto' dos años después de la muerte de Aless

Los mensajes de felicitación no se han hecho esperar. Colate Vallejo-Nágera, Carola Baleztena, Prisca Perez-Plá de Alvear, Aless Gibaja o Laura M.Flores son solo algunos de los amigos que han trasladado a la pareja sus mejores deseos para este nuevo y emocionante capítulo. El compromiso de Celia es , con toda seguridad, una gran alegría para su círculo íntimo, para el que la última etapa no ha sido fácil. Cabe recordar que en 2020 falleció Aless Lequio, dos años después de ser diagnosticado de cáncer. Justo doce meses más tarde despedían a Ana María Obregón, madre de la intérprete de A las once en casa o Ana y los siete y, por tanto, abuela de Celia. Además, Antonio García, padre de la artista, ha tenido también algunos problemas de salud a sus 96 años.

Celia Vega-Penichet era una de las personas más cercanas a Aless Lequio. Su escasa diferencia de edad y la cercanía de sus viviendas en la urbanización de La Moraleja (Madrid) permitió que ambos crecieran juntos y se consideraran hermanos más que primos. La abogada apoyó incondicionalmente al empresario y no se separó de él durante la enfermedad. "He tenido la oportunidad de ver a mucha gente que me ha venido a visitar, entre ellos, mi hermano, al que quiero mucho; mi prima Grazziela (que se llama Celia, pero yo la llamo Grazziela porque me hace gracia), mi hermana pequeña, mi tía Celia, mi amigo Justin y mi amigo Nacho", contaba el propio Aless en ¡HOLA! al regresar de Nueva York, donde estuvo recibiendo tratamiento.

VER GALERÍA

Tal era la conexión de los dos que en la última publicación que hizo Aless aparecía precisamente con su prima. "Una y otra vez, a través de la eternidad, brillaremos juntos ", decía con una imagen de los dos juntos de pequeños en la que miraban muy traviesos a la cámara. Por su parte, Celia lo definía como el mejor "compañero de superación, de batallas, de aventuras, de conversaciones sobre filosofía, historia, economía, amor, dios, vida..". Además, Ana ha dejado claro en alguna ocasión que su sobrina siempre ha demostrado ser una hermana para su guerrero de la eterna sonrisa.

El legado de Aless

Con el recuerdo de su hijo y la lección de vida que dio siempre presente, este verano Ana ha dado un importante paso para mantener vivo el legado del emprendedor. Con la ayuda de Alessandro Lequio, ha creado la Fundación Aless Lequio con un claro objetivo: ayudar en la investigación del cáncer y contribuir a salvar vidas. El propio joven tuvo la idea de poner en marcha esta organización estando en el hospital. La artista, que ha disfrutado de unos agradables días en Roma con su amiga Susana Uribarri, avanza también en un libro que estaba escribiendo Aless y que se va a llamar El chico de las musarañas. En los tres capítulos que acabó abordaba su enfermedad y otros temas como la familia, el amor, la amistad. Ahora la artista escribe otra parte para completar el texto.

VER GALERÍA

Haz click para ver el documental de Ana Obregón, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!