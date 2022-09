Julia Medina (OT 2018) confirma su ruptura con Gonzalo Hermida Tras semanas de rumores, la artista gaditana ha anunciado que ya no están juntos

Hace unos días, los fans de Julia Medina se dieron cuenta de un detalle. La cantante, a la que recordarás por su participación en Operación Triunfo 2018, había dejado de seguir en redes a Gonzalo Hermida y, además, había borrado algunas de las fotos que tenían juntos. ¿Era la confirmación de que habían roto? Ante las preguntas de sus seguidores, la intérprete de Mesa para dos ha decidido pronunciarse, publicando este sincero mensaje.

"Tengo 80 preguntas como esta. ¡¡Qué os gusta un marujeo!! Hemos decidido separar nuestros caminos como pareja, pero nos queremos con todo nuestro corazón y seguiremos siendo equipo siempre", ha escrito Julia en su cuenta personal. "Es verdad que son cosas privadas, pero hemos compartido tanto con vosotros que creo que está bien que lo sepáis. Así dejáis de preguntar", ha concluido.

La que fuera concursante de OT también ha confesado cómo se encuentra en este momento. "Siempre me han dicho que se me nota todo en la cara. Estoy pasando una etapa de cambios, rara, de aprendizaje, de soledad. Viviendo el hoy sin pensar mucho más allá", ha confesado. La artista gaditana ha asegurado que está "ansiosa por sacar nueva música" y preparar sus nuevos conciertos. "Algo me dice que va a ser un año muy bonito", asegura.

Su historia en el amor y la música

Fue en marzo de 2020 cuando supimos que el corazón de Julia estaba ocupado. Gonzalo se ha convertido en su mejor compañero en la vida y también en la música. De hecho, fruto de su amor nació hace un año la canción 13.500 pulsaciones, que compusieron juntos y cuya letra no puede ser más romántica. "Todo el amor que yo pueda abarcar está escrito en esta canción para y junto a mi persona favorita. @juliamedina. Tengo más nervios que nunca", dijo el cantante días antes de estrenarla.

Además, Gonzalo también ha participado en el último disco de Julia, 'Epicentro'. "Tienes el epicentro más bonito que jamás he conocido. @juliamedina eres mi cuarta hoja del trébol. Qué suerte haber podido escribir algunas canciones de este álbum junto a tí, una de las mejores compositoras que he conocido en mi carrera", escribió en octubre de 2021. Ahora, sus vidas han tomado caminos separados aunque, tal y como dice la cantante, seguramente volverán a coincidir de una manera u otra.