Paula Echevarría afronta la vuelta al trabajo con un recuerdo maravilloso de su hijo

Este año la vuelta al cole de Paula Echevarría va a ser especialmente dura porque ha vivido un verano maravilloso. La actriz comienza a adaptarse poco a poco a la rutina, pero echa de menos los días de vacaciones en Candás, su pueblo asturiano. Según ha confesado, regresaría con "los ojos cerrados" a la playa de su infancia, donde este año ha vuelto a ser una niña gracias a su hijo Miki, que cumplió un año el pasado 11 de abril. "Hace una semana estaba así", ha publicado la intérprete junto a varias fotos en las que juega en la arena con el niño y salta las olas con él.

Paula aparece más feliz que nunca y presumiendo de una espectacular figura con un bañador de estampado tropical. Al ver las imágenes comprobamos que la actriz no mentía cuando dijo que este verano había sido muy especial. "Hemos disfrutado tanto, me lo he pasado tan bien con Miki... El año pasado era demasiado pequeño, pero este año ya ha sido consciente de todo". Tal y como contó en la presentación de Got Talent, el niño se parece a su padre físicamente, pero en el carácter es más parecido a ella. "Oye la palabra 'bollu preñau' y aplaude", comentó entre risas. Además, aseguró que era "un explorador de primera", un niño muy despierto para su edad que les tiene enamorados y agotados al mismo tiempo.

La actriz, de 45 años, está viviendo una etapa muy dulce a todos los sentidos. En el terreno personal no puede pedir más. "A mí de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba", confesó en la pasada gala de los Premios Platino, donde habló con orgullo de Daniella, la hija que tuvo con David Bustamante, y Miki, fruto de su relación con Miguel Torres. "En casa tengo a una adolescente, que me está diciendo que si puede quedar el sábado con sus amigas, y a un pequeño que dice 'ma-ma-ma-ma' todo el rato", añadió.

A nivel profesional también está muy satisfecha. Este lunes debuta como jurado de la nueva edición de Got Talent. La actriz comparte experiencia con Edurne, Dani Martínez, Risto Mejide y Santi Millán, unos compañeros de lujo que han hecho que se sintiera como en casa desde el primer día. "Me lo han puesto muy fácil", reconoció. Además, toda su familia está encantada con este proyecto, que llega tras su participación en varias series y películas de Mediaset. "Mi padre es el fan número uno del programa. La ilusión que me hizo contarle a mi padre que iba a ser jurado... si antes le gustaba ahora imagínate". Daniella, que ya tiene 14 años, también sigue el concurso y Paula sabe que pondrá en duda todas sus decisiones. "Probablemente mi hija me critique todo el rato y dirá: 'Mamá, ¿qué dices? ¿Pero cómo puedes decir que sí a esto? ¿Cómo puedes decir que no a lo otro?'", contó sin parar de reír.

