Rocío Carrasco, tajante con su familia: 'La verdad no gusta, pues lo siento mucho'

Rocío Carrasco no se ha dejado nada en el tintero en la docuserie En el nombre de Rocío. Tras la emisión del segundo capítulo, en el que contó lo que pensaba, según ella, Pedro Carrasco sobre sus cuñados, Amador y Gloria Mohedano, hermanos de Rocío Jurado, el próximo martes verán la luz el tercer y el cuarto capítulo. Ante tal expectación, Rocío ha confesado cómo se encuentra y lo que espera después de mostrar lo que para ella es la "verdad" de su familia: "Lo único que hago es explicar, que se sepa la verdad y contestar a todo lo que han ido diciendo", comenzaba señalando en una llamada en directo en el Deluxe. Convencia de la reacción de su familia no será diferene asegura: "La verdad no gusta, pues lo siento mucho. Es lo que por desgracia me ha tocado vivir"

Rocío Carrasco cuenta qué situación la dejó sin palabras con su tío José Antonio

"Después de cómo he estado día tras día y año tras año, tras escuchar barbaridades que nada tienen que ver la realidad, y por parte de las personas que vienen, llega un momento que decides que esto se acaba y se acaba", decía Rocío Carrasco, mostrando su fortaleza mental y añadiendo cómo se sentía actualmente con todo lo sucedido: "Me enfrento bien, más tranquila, mejor, bastante mejor y serena y contando las cosas como son. Cuando una persona no tiene nada que esconder y las cosas son fácilmente demostrables lo vives con tranquilidad. Solo espero que todo salga bien". A pesar de que lo que se cuente en los capítulos puede levantar asperezas, la hija de Rocío Jurado tiene muy claro cómo se va a tomar las declaraciones su familia mediática: "Se diga lo que se diga y se demuestre lo que se demuestre habrá quién lo entienda, quién no lo entienda y habrá quién lo entienda y dirá que no lo ha entendido. Ellos seguirán con la misma perorata".

¿Por qué Amador Mohedano fue destituido del proyecto del museo de Rocío Jurado? Rocío Carrasco responde

Ante esta situación, Rocío Carrasco ha confesado cómo se encuentra en estos momentos, incluso sabiendo que lo que cuenta en la docuserie puede abrir más la brecha que hay ya entre la familia mediática y la hija de la artista, y ha asegurado estar en paz consigo misma: "La tengo, pero la he tenido siempre, porque todos los días de mi vida intento irme a la cama sabiendo que no le he hecho daño a nadie, al menos a conciencia. No es satisfacción lo que siento de que se sepa la verdad, es tranquilidad de que se sepa la verdad", explicaba la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

Rocío Carrasco asegura, punto por punto, que estos fueron los motivos que retrasaron la apertura del Museo de Rocío Jurado

Rocío Carrasco ha recalcado que, para ella, esto "supone tranquilidad", sobre todo el desvelar y hacer ver la "verdad" que ella profesa en torno a su madre y su familia mediática: "Esta es la verdad y yo la expongo, el que se la quiere creer que se la crea. Se van a escuchar la realidad de un montón de cosas que se han dicho desde hace un montón de tiempo, que son barbaridades", zanjaba la hija de la intérprete de Como una ola, a sabiendas de que la situación se puede volver más tensa de lo que ya estaba.