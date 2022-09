Chris Noth vuelve a los escenarios después de la polémica

Después de unos meses sin trabajo tras las últimas polémicas, Chris Noth ha regresado a los escenarios. Las pasadas navidades, el actor, que interpreta a Mr. Big en Sexo en Nueva York y en la secuela de la serie And just like that, fue acusado por dos mujeres que relataron haber sufrido abusos sexuales por parte del intérprete. Tras ser eliminado del episodio final de la ficción y estar apartato del foco mediático durante meses, el intérprete regresó a las tablas, un proyecto que nadie tiene que ver con las grandes producciones a los que estaba acostumbrado, con la producción, dirección e interpretación de la obra de Eugene Ionesco Rhinoceros en un teatro de Massachusetts. Además, para la función, North eligió a varios actores locales para completar el reparto y trabajó con la productora de Elizabeth Aspenlieder.

Con una gran publicidad sobre su función, el actor, que ha conseguido vender todas las entradas del Saint James Place de Great Barrington, ha logrado lo que tantos meses ha deseado: volver al panorama teatral. Según ha contado Chris en varias entrevistas, los escenarios son "donde mejor se desenvuelve". Pero no solo eso, el intérprete ha confesado que tenía "mucha ilusión" en representar esta obra porque tiene muchos seguidores que lo están acompañando en estos meses tan difíciles. Así, tras el éxito de la obra, en la que recibió una gran ovación, el intérprete pudo olvidar al menos por una noche la sombra de su despido de la serie And Just Like That.

(¡Cuidado spoiler!) Pese a haber muerto en el primer episodio de la ficción protagonizada por Sarah Jessica Parker, el personaje de Chris Noth iba a hacer una pequeña aparición en el último capítulo. Un proyecto que HBO Max suspendió después de que el actor fuera acusado de agresión sexual por varias mujeres. Tal y como informó TV Line, fuentes cercanas a los creadores de la serie tenían previsto que en el final Carrie Bradshaw viajara a París para lanzar las cenizas de su esposo en el río Sena. En ese momento, estaba previsto un cameo del actor para despedirse definitivamente de la protagonista, algo que finalmente fue cortado del montaje.

Los supuestos incidentes por los que han acusado al actor, quien ha negado los hechos en todo momento, tuvieron lugar en el año 2004 en Los Ángeles y en 2015 en Nueva York. Sin embargo, no fue hasta el 2021 cuando ambas mujeres decidieron hacerlo público y denunciar los hechos tras conocer que Noth retomaría su papel de Mr. Big en la secuela de la serie. "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé", ha expresado el intérprete.