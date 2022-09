Rafa Nadal sufre un desafortunado golpe en el US Open: 'Pensé que me había roto la nariz' A pesar del accidente, el tenista ganó el partido y ha pasado a la tercera ronda del torneo neoyorquino

Susto en el US Open. Rafa Nadal ha sufrido un pequeño accidente mientras jugaba con el italiano Fognini. Su raqueta impactó contra el suelo y rebotó directamente contra su nariz, un golpe de mala suerte que le causó un fuerte dolor y una herida que no paraba de sangrar. El tenista de Manacor se retiró de la pista algo mareado y tuvo que tumbarse para recuperarse. Tras ser atendido por el equipo médico, volvió al partido y ganó. Ahora tendrá que medirse con Gasquet en la tercera ronda del torneo neoyorquino. "Estaba un poco mareado al principio, ha sido algo doloroso", dijo Rafa sobre el incidente. "Me había pasado con un palo de golf, no con una raqueta", añadió en tono de broma cuando le preguntaron si era la primera vez que le ocurría algo así.

En la rueda de prensa posterior, Nadal volvió a confirmar que se encontraba bien. "Al principio pensé que me había roto la nariz, dolía mucho. Parece que no está rota, aunque no estoy seguro. Se está hinchando, pero es solo un golpe", declaró.

El percance del tenista sorprendió a Àlex Corretja, comentarista del partido en el canal Eurosport. "Al rebotar en el suelo le ha dado en la nariz... ¡Qué cosa más rara! Jamás he visto esto", exclamó. "Fíjate que cuando pega la raqueta en el suelo le hace rebote enseguida y le va directo a toda la nariz a Nadal... ¡Es insólito!", agregó con sorpresa.

La participación de Rafa Nadal en el US Open ha coincidido con el ingreso de Mery Perelló, que se encuentra en la semana 31 de embarazo. El tenista manacorí está a miles de kilómetros de nuestro país para poder disputar el cuarto y último torneo oficial de Grand Slam de la temporada. Su actitud sobre la pista y el hecho de que no haya cogido un vuelo de regreso a Baleares demuestra que el estado de salud de su mujer no reviste gravedad y que está en el hospital en observación por precaución y para evitar complicaciones. Además, el deportista ha aprovechado su estancia en Nueva York para reencontrarse con buenos amigos, como el actor Ben Stiller.

La revista ¡HOLA! confirmó a mediados de junio que Rafa Nadal y Mery Perelló iban a ser papás. Días después, el tenista hablaba sobre esta buena noticia. "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", aseguró. Se espera que el primer hijo de la pareja nazca en octubre, coincidiendo con el tercer aniversario de boda del tenista y la directora de la Fundación Rafa Nadal.

