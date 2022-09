La hija de Olivia Newton-John recuerda a su madre y desvela su talento desconocido

El pasado 8 de agosto nos dejó una de las actrices más icónicas de la historia del cine: Olivia Newton-John. La cantante y actriz australiana no consiguió vencer la batalla al cáncer y falleció a los 73 años, dejando a todos sumidos en una enorme tristeza. Especialmente duro está siendo para su hija, Chloe Lattanzi, que está teniendo que aprender a vivir con su ausencia. La cantante, modelo y actriz ha dedicado palabras muy emotivas a la protagonista de Grease, además de compartir algunos de sus mejores recuerdos.

VER GALERÍA

Esta semana, Chloe ha desvelado uno de los talentos más desconocidos de su madre y lo ha hecho publicando varias fotos que le hizo a lo largo de estos últimos años. "A través de la cámara de mamá. Ella siempre sacó lo mejor de mí. Me ayudó mucho con mi timidez. Como mi abuela, ¡mi madre era una maravillosa fotógrafa!", ha escrito en su cuenta personal junto a estas imágenes. "No sé si sabíais eso de ella... era uno de sus muchos talentos. Gracias por estas fotos, mamá", ha añadido.

- La emotiva despedida de John Travolta a su gran amiga Olivia Newton-John

Olivia se sentía muy orgullosa de su hija y no dudaba en inmortalizar algunos momentos de los que disfrutaban juntas. "Qué recuerdos tan bonitos", "Tenía un gran don", "Absolutamente maravillosa", "Ella siempre estará contigo y en tu corazón" o "Es el mejor homenaje que le podrías hacer", son algunos de los cariñosos mensajes que le han mandado sus fans.

VER GALERÍA

Madre e hija siempre estuvieron muy unidas, sobre todo en estos años de lucha contra el cáncer. Olivia decía que su hija era "mi razón de ser" y Chloe aseguraba que su madre era "mi persona favorita". La actriz de Grease se convirtió en el mejor ejemplo a seguir para su hija, dándole una lección de valentía y coraje día tras día. De hecho, fue su motivación para dedicarse al mundo del espectáculo.

Durante la pandemia, vivieron un momento inolvidable cuando grabaron juntas la canción The window in the wall. Tanto para Olivia como para Chloe fue una experiencia increíble con la que cumplieron su sueño de poder unir sus voces en un tema muy especial. "Hacer este dueto contigo fue mágico. Espero con ansias todas las canciones que están por venir. Te quiero", publicó Lattanzi en sus redes.

- 'Un amor profundo, real, natural': la emotiva carta de despedida del viudo de Oliva Newton-John

VER GALERÍA

Una etapa complicada

Chloe está intentando seguir con su día a día, a pesar del dolor que siente por la pérdida de su madre. Tan solo tres días antes de que Olivia falleciera, la artista publicó una foto de las dos juntas con el texto: "Adoro a esta mujer. Mi madre. Mi mejor amiga". La cantante, actriz y modelo nació el 17 de enero de 1986, fruto de la relación de Newton-John con el también actor Matt Lattanzi. La pareja se conoció en el año 1979 en el rodaje de la película Xanadú y se casaron en 1984. Su historia de amor duró quince años y, después, decidieron tomar caminos separados aunque siempre mantuvieron una buena relación.