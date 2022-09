Ana Terradillos se despide de Formentera 'ilusionada' y con la mejor de las noticias

Llega septiembre y comienza 'la vuelta al cole' para niños y mayores. Ana Terradillos se ha despedido estos días de un verano mágico con una excelente noticia. La periodista vasca ha firmado un contrato de larga duración con Mediaset y el próximo 5 de septiembre comienza su nueva andadura profesional como presentadora de Cuatro al Día sustituyendo a Joaquín Prat, que será el nuevo presentador de Ya es mediodía. "Ilusionada, con mucha fuerza y con ganas de bordarlo. A por ello! Gracias Mediaset por la confianza!", decía la presentadora.

Este verano hubo un baile de fichajes tras la repentina marcha de Sonsoles Ónega y Mediaset reorganizó su plantilla dándole un lugar privilegiado a Ana Terradillos después de haber sustituido a Ana Rosa Quintana durante los meses que ha estado de baja por enfermedad. Terradillos pasa a formar parte del potente elenco de presentadores del grupo.como la nueva conductora de Cuatro al día, el programa de actualidad que arranca temporada incrementando sus conexiones a pie de calle para analizar los asuntos económicos y sociales que más incertidumbre están provocando en los ciudadanos, reforzando su área de periodismo de investigación y la inauguración de nuevas secciones: El coche oficial de Cuatro al día’: sección de entrevistas en el que se acompañará en distintos trayectos a los principales protagonistas de la noticia. Gran sección de consumo: en un momento de gran incertidumbre económica. Y como gran novedad, el rincón del youtuber’: en el que el programa dará voz a los nuevos comunicadores que se han convertido en grandes prescriptores de las redes sociales y debatirá sobre su papel en la actualidad.

Ruta por el Lejano Oriente

Muchas novedades y retos a los que se enfrentará a partir de la próxima semana. La presentadora de San Sebastián se despedía estos días de Formentera, un paraíso en el que ha disfrutado de sus últimos días de descanso. "Cerrando verano con los amigos “buenos” de toda la vida. Ha sido un mes de desconexion en el que ha viajado a países como Corea del Sur donde ha visitado ciudades como Busan y playas como la de Haeundae, bañada por el mar de Japón y lugar por excelencia del turismo coreano, así como templos budistas como el de Haedong Yonggung, ubicado en un acantilado. Un destino inmejorable para recargar pilas para la nueva temporada.

A mediados del mes de julio dijo adiós al programa del verano dando las gracias a la audiencia y a todo su equipo. "Señores hasta aquí hemos llegado, ha sido un verdadero honor ocupar esta silla de la reina de las mañanas [Ana Rosa Quintana] y sobre todo gracias a todo el equipo que me ha acogido como una más, me lo ha hecho facilísimo y por supuesto gracias a ustedes por haber seguido y haber confiado en nosotros", decía emocionada. Joaquín Prat formulaba un deseo para su compañera: "Espero que 'Cuatro al día' te de tantas satisfacciones como las que me ha dado a mí. Que disfrutes de esta nueva etapa. No me cabe duda de que Cuatro al día se queda en las mejores manos Anita". "Yo espero hacerlo igual de bien que tú", respondía a los halagos de Joaquín. Terradillos asumió su papel como presentadora de Cuatro al día durante diez días antes de comenzar las ansiadas vacaciones.

Se despide de la radio

Terradillos comienza una nueva etapa y se despedía ayer de sus compañeros de la SER, una cadena de radio de la que ha formado parte durante dos décadas. Pero su marcha no será definitiva, porque la periodista ha pedido una excedencia en la radio para poder hacer frente a esta nueva etapa profesional en Cuatro al día.