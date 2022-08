Belén Esteban anuncia su regreso a televisión con un posado en bañador desde su paraíso particular La colaboradora ya tiene fecha para volver a 'Sálvame' tras más de cuatro meses alejada de las cámaras por una grave caída

Belén Esteban ha puesto fin a las vacaciones con un esperado anuncio. "Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa, Sálvame, con muchas ganas", ha confirmado con gran ilusión. La colaboradora, de 48 años, ha confirmado la noticia desde su paraíso particular, Tenerife, donde ha pasado la mayor parte del verano con su familia y recuperándose de la fractura de tibia y peroné que sufrió el pasado 25 de abril en pleno directo. Según ha contado, ha cumplido a rajatabla con las recomendaciones de su equipo médico. "Paseos y nadar". "Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida", ha aclarado.

La televisiva lleva 20 tornillos y dos placas de 4,5 centímetros en su pierna derecha, que continúa bastante inflamada. Además, tiene una cicatriz de 55 puntos, una herida que ha protegido del sol y del agua con un gran apósito. También tiene que caminar con la ayuda de una muleta. Pasa tanto tiempo con ella que se ha convertido en su "mejor amiga" y ha decidido ponerla nombre, Loli. Una broma que refleja que Belén no solo está mejor físicamente sino anímicamente. Cabe recordar que tras la caída que sufrió en Sálvame se vio afectada su salud mental. "Mi cabeza me ha fallado y estoy en tratamiento. A mí me han diagnosticado tristeza constante, pero ya estoy mejor", aseguró a finales de julio.

La colaboradora se ha sentido muy querida por sus familiares y amigos durante su convalecencia. Ha confesado que Miguel ha tenido mucha paciencia con ella y que su madre ha sido un apoyo fundamental. También ha sentido el cariño de su hija Andrea, de 23 años, que acaba de finalizar sus estudios de Comunicación y Marketing empresarial en el Birmingham Metropolitan College (BMet), de Londres. "Es lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo", aseguró la tertuliana emocionada.

Belén Esteban comienza a sonreír después de unos meses muy complicados. La colaboradora afronta el nuevo curso con más ganas que nunca y sus compañeros no pueden estar más contentos por ella. "Con ganas de verte y abrazarte, amiga", le ha dicho Chelo García-Cortés, que también acaba de incorporarse a Sálvame tras fracturarse el radio. Carmen Alcayde, uno de los nuevos fichajes del programa, también ha enviado un mensaje a la de Paracuellos: "Por fin se ve el final del camino, ya era hora".