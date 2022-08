Olivia Rodrigo y Zack Bia ponen punto y final a su discreta historia de amor

Olivia Rodrigo (19) y Zack Bia (26) han puesto punto y final a su historia de amor. Los dos artistas llevaban 7 meses compartiendo un romance de lo más discreto, puesto que en ningún momento llegaron a confirmar de manera oficial que estaban juntos. A pesar de ser celosos de su privacidad en alguna ocasión fueron vistos en público compartiendo planes y risas en buena sintonía como cualquier otra pareja de su edad. Unas imágenes que parecían evidenciar que entre ellos todo iba a las mil maravillas. Sin embargo, su apretada agenda laboral ha sido el principal motivo por el que se han acabado distanciando, ya que sus muchos compromisos profesionales hacían muy complicado que pudieran pasar tiempo de calidad juntos.

Así lo ha informado una fuente cercana a los exnovios al portal de noticias estadounidense Us Weekly. Esta misma persona ha asegurado que su separación ha sucedido de una manera inesperada, pero muy tranquila, desde el respeto y sin ningún tipo de discusión o malentendido. Igualmente, ha especificado que aunque ya no van a recorrer el mismo camino en el plano amoroso, ambos buscan conservar la bonita amistad que han forjado el tiempo que han estado juntos y que han finalizado su noviazgo en los mejores términos posibles. Cabe recordar que la chispa entre ellos surgió en la fiesta de la Super Bowl donde, al parecer, la conexión nació instantáneamente.

Unas carreras prometedoras

Una versión de los hechos que coincide a la perfección con el gran éxito que está cosechando la cantante, que, con tan solo 19 años se ha convertido en un referente para toda una generación dentro del mundo del espectáculo. No cabe duda de que la intérprete de Drivers License es una joven polifacética y que domina el escenario como nadie, llenando por completo los escenarios de su gira europea Sour on Tour. Quién sabe, si siguiendo la estela de otra de las grandes compositoras de la industria musical, Taylor Swift, de este momento de ruptura salen las nuevas letras para su esperado nuevo álbum de estudio, uno de lo más anhelados por todos los fans del género pop y en que lleva trabajando varios meses con los mismos productores de Sour por lo que hay grandes expectativas en torno a él.

En lo relativo a su faceta como actriz todo apunta a que dejará atrás su papel de Nini en la serie producida por Disney +: High School Musical: The Musical en su cuarta temporada, puesto que su personaje ya no tiene un peso tan relevante en la trama como al principio, y, además, le es imposible compaginar las largas jornadas de rodaje con otros eventos, pero, a buen seguro, pronto otras jugosas ofertas llamaran a su puerta para hacer disfrutar a sus seguidores con sus grandes dotes interpretativas.

Por su parte, Zack Bia ejerce como DJ e influencer. Es sumamente popular por las veladas nocturnas que organiza en algunos de los clubes más prestigiosos de California. Animadas fiestas a las que acuden numerosos rostros conocidos, como Drake o las hermanas Jenner, con los que guarda una estrecha relación de amistad y que lo han convertido en toda una celebridad en Estados Unidos.

