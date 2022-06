Olivia Rodrigo desembarca en Europa tras su éxito internacional: así fue el primero de sus conciertos

Un American Music Award, tres Apple Music, siete Billboards, un Brit, tres Grammy, un Los40 Music, seis de la MTV, dos People's Choice y un Time 100 Next... estos son solo algunos de los premios que se ha llevado Olivia Rodrigo en cuestión de un año, desde que estrenara su primer single en solitario y de propio derecho, Driver's License, en enero de 2021, antes de cumplir la mayoría de edad. El éxito fue tal, que en cuestión de cinco meses en el estudio consiguió sacar un disco de 11 canciones en el que exploraba ese sentimiento de despecho que se siente cuando se acaba de mala manera una relación en la que has puesto todo de ti. Un año después, habiéndose convertido en una estrella internacional que se ha llevado la atención de todos, no solo de la generación Z, la cantante ha desembarcado en Europa para dar comienzo a su primera gira europea, que ha comenzado este fin de semana en Hamburgo, Alemania, y que se extenderá durante un trepidante mes.

Olivia Rodrigo se ha encontrado con más de 4.000 fans en Hamburgo (Alemania) este sábado, en un espectacular concierto al aire libre, con el que ha dado el pistoletazo de salida a su gira de 15 fechas en Europa. Se trata de su primera vez en la mayoría de los países europeos que va a pisar, pero no es ninguna desconocida para el público del viejo continente, que en cuestión de minutos desde que salieran las entradas a la venta el pasado mes de diciembre colgó el cartel de "sold out" en absolutamente todas las citas del calendario. Si todo va bien, este será, sin duda, su última gira en estas condiciones, en localizaciones "pequeñas" y con la intimidad de un artista emergente, como ya se podía respirar en el ambiente del primer show, donde algunas de las seguidoras de la cantante acamparon a las puertas del recinto la noche anterior para ser las primeras en entrar. Así pudieron hacerle regalos, enseñarle sus carteles y camisetas hechas a mano e incluso (los afortunados de la primera fila) dejarle que cogiera su móvil y se grabara a sí misma y a la multitud mientras cantaba una de sus canciones.

Los viandantes que paseaban en las horas previas por los alrededores del concierto del sábado en Hamburgo se mostraban sorprendidos, porque el Open Air Stadtpark -donde se celebró el evento- suele acoger citas más discretas con fans de otro tipo, que llegan a la hora que está puesta en la entrada y no les importa si ven al artista desde la primera o la última fila. En cambio, miles de jóvenes (sobre todo de la generación Z) se exponían a una jornada entera al sol de justicia con looks en morado (como la portada del disco, titulado SOUR) y accesorios en forma de mariposa, una de las señas de identidad de las tendencias Y2K, para ver a esta cantante entonar sus himnos deja vu o good 4 u. Teniendo en cuenta que su gira solo pasa por Alemania, Suiza, Italia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido, algunos de sus seguidores de otros países viajaron hasta allí para disfrutar de su estreno europeo. Entre los asistentes había, por supuesto, españoles y portugueses, porque por desgracia la cita más cercana a la península ibérica es la de París o Milán, pero eso no impide a los "livies" (como se hacen llamar los fans de la cantante) cantar a pleno pulmón sus temas.

Nada más acabar el concierto, en el que se incluyen versiones de Avril Lavigne (Complicated) y Gwen Stefani (Just a Girl) -una claro mensaje sobre qué mujeres han sido inspiración para Olivia-, la cantante se subió a su autobús de gira y puso rumbo a Berlín, donde este lunes continúa su gira en el Verti Music Hall, una histórica sala junto al East Side Gallery de la capital alemana. En un mes habrá acabado esta intensa gira que incluye al menos cuatro conciertos por semana para la joven, que recientemente anunció su marcha de la serie High School Musical: The Musical: The Series, donde conoció a Joshua Basset, el joven actor que supuestamente inspiró este álbum.

Nueva música en 2022

¿Y qué pasará cuando termine este recorrido europeo? Se espera que antes de final de año lance nueva música, puesto que ha estado trabajando en el estudio con su amigo y compañero de profesión Conan Grey en los últimos meses. "Es una experiencia diferente el escribir un segundo álbum después de que el primero funcionara tan bien. Sigo escribiendo la mayor parte de mis canciones en mi habitación, de todas maneras, no creo que esa experiencia cambie nunca", compartió en febrero con Billboard. "Espero que para mí escribir canciones siempre sea antes que todo lo demás una manera de procesar mis sentimientos", añadió, confirmando que está centrada en dar forma a su siguiente publicación... ¡así que es cuestión de tiempo!