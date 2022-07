Olivia Rodrigo y Joshua Bassett firman la paz y posan juntos por primera vez desde el escándalo

El momento ha llegado. Año y medio después de que Olivia Rodrigo sacara su primer single, Driver's License, y causara un auténtico tsunami a su alrededor, la cantante ha vuelto a posar con Joshua Bassett, el supuesto protagonista del tema. Los dos artistas han posado en la alfombra roja de la premiere de High School Musical: The Musical: The Series, que ha estrenado su tercera temporada por todo lo alto después de haber tenido que cancelarlo en años anteriores debido a la pandemia. Sonrientes y hasta cómplices, la cantante de 19 años y el que fuera su novio (de 21) se han mostrado cómodos posando ante los fotógrafos a pesar de que el mundo entero ha estado hablando de su relación durante todo 2021.

"Quiero mucho a toda esta gente", ha dicho Olivia al compartir las fotos del estreno con sus seguidores, aunque no ha puesto ninguna en la que salga solo con el que supuestamente es su ex. "Conocerles y trabajar con ellos ha sido una de las mayores alegrías de mi vida", ha añadido. Según explicaba Joshua Bassett en diciembre, a pesar de que intentó contactar con la cantante en más de una ocasión después del boom de su música, nunca volvieron a hablar en todo el año. Tras Driver's License y otros tres temas más que se hicieron igual de populares, la joven sacó un disco entero poco después de cumplir la mayoría edad. SOUR parecía inspirado en su breve romance, y el artista respondió con sus propios singles en los que aseguraba que su discográfica le había dicho que no "desperdiciara una crisis" y que fue ella quien le dejó a él.

Por lo tanto, estas imágenes y aparente buena relación entre ellos pone fin a un enfrentamiento muy público en el que todo el mundo ha escogido de qué parte está. Incluso aunque no esté del todo claro cuándo tuvo lugar este noviazgo, que los fans especulan que pudiera empezar con el rodaje de la primera temporada de High School Musical: The Musical: The Series en 2019 y terminar en 2020, antes de la promoción internacional de la ficción. La tercera tanda de episodios supone también la despedida Olivia Rodrigo de la serie, ya que su personaje no será principal en las siguientes ediciones.

"Sé que no éramos perfectos pero nunca me he sentido así por nadie", decía Olivia Rodrigo en Driver's License, apelando a sentimientos y emociones que todo el mundo ha experimentado alguna vez y causando un verdadero revuelo. Hacía referencia a una rubia y, atando cabos, los fans y los medios de comunicación señalaron esta relación entre la cantante y su coprotagonista en High School Musical: The Musical: The Series, en donde la tercera persona sería Sabrina Carpenter. Ninguna de estos supuestos noviazgos fue nunca confirmado por alguno de ellos, pero el triángulo amoroso dio lugar a un verdadero fenómeno mundial.

Sumado a las letras, tan incisivas y melancólicas que recuerdan a artistas como Taylor Swift y Lorde, dos de las grandes inspiraciones de Olivia Rodrigo, el fenómeno se convirtió en imparable antes de que la autora cumpliera la mayoría de edad. Se estrenó el 8 de enero y antes de que acabara el mes ya era la canción más viral de todas las plataformas, mientras que la cantante cumplía los 18 años el 20 de febrero. En ese momento, aunque tenía varias canciones, no tenía el disco completo todavía, pero tal y como ella cuenta en su documental, se empeñó en sacarlo y solo cinco meses después publicaba su primer álbum con aclamación universal por parte de la crítica.