Elena Tablada disfruta de Ibiza sonriente y apoyándose en los suyos tras su separación temporal de Javier Ungría

Elena Tablada ha decidido poner tierra de por medio tras confirmar su separación temporal de Javier Ungría, padre de su hija Camila, de dos años. La influencer y diseñadora, que hace unos días estuvo en Florida, ahora está en Ibiza rodeada de su circulo de amistades tras el revuelo que ha suscitado el anuncio de su crisis matrimonial. "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad. El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre", señalaba en el que está siendo su primer verano separados.

La diseñadora y el empresario continúan con su día a día tras la noticia que confirmó ¡HOLA! Recientemente veíamos a Javier Ungría salir de su casa en su coche acompañado de su hija, mientras que en las úlitmas horas Elena ha sido fotografiada a la isla balear sonriente y disfrutando de la compañía de un buen amigo. Vestida con un pantalón de camuflaje, un top azul y gafas de sol, la empresaria se relajaba de paseo con un amigo de su círculo en uno de sus destinos preferidos. Además, también ha compartido algunos espectaculares posados en la playa y disfrutando de un paseo en yate por el mediterráneo. Elena Tablada estuvo en el mes de julio en Disneyworld en Orlando (Florida) con sus hijas Camila, de dos años, nacida de su relación con Javier Ungría, y Ella, de 12 años, que comparte con David Bisbal, y ahora se relaja entre amigos en la isla balear, donde el pasado verano la veíamos celebrar su aniversario junto a Javier Ungría.

"Cada día agradezco a la vida lo bendecida que soy. Y, en este caso, lo afortunada que me siento al haber podido regalar y compartir con mis hijas estos momentos llenos de risas, sonrisas, inocencia, ilusión y magia con salud y alegría. Esto no lo cambio ni por todo el oro del mundo", confesaba la influencer en su visita a Disney, en el que no estuvo acompañada por Javier Ungría. Para ella su prioridad son sus hijas y así lo manifestó al anunciar su separación temporal. "Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida, y si me veo en posición de ponerlas en una balanza siempre pesarán más ellas", revelaba a sus seguidores.

Elena Tablada y Javier Ungría se conocieron en 2016 y dos años después se casaron -primero en agosto por lo civil en Miami y después en diciembre en La Habana (Cuba), la tierra donde Elena tiene sus orígenes-. Una boda caribeña que publicó la revista ¡HOLA! que se celebró en la iglesia de los Dominicos de San Juan Letrán, el mismo templo donde se casaron sus abuelos. En abril de 2020 el matrimonio daba la bienvenida a su primer hija en comun, Camila, completando la felicidad de la pareja y de su hermana mayor, Ella Bisbal. Después de seis años de relación, la diseñadora ha señalado que "el amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre". Solo el tiempo dirá si se trata de un cese temporal o una ruptura definitiva.