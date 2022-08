La mujer de Santiago Ramos, de 'Aquí no hay quien viva', aclara los rumores sobre su situación ecónomica y su delicada salud

Santiago Ramos era un actor muy querido en la exitosa ficción de Aquí no hay quien viva, en la que interpretaba a Andrés Guerra -un padre de familia y empresario fracasado-. Corría el 2004 y el actor era uno de los principales protagonistas de la segunda temporada. Allí, compartía elenco con grandes actores y actrices españoles como José Luis Gil (Juan Cuesta), Fernando Tejero (Emilio), Luis Merlo (Mauricio Hidalgo), Daniel Guzmán (Roberto Alonso), Malena Alteiro (Belén López), Loles León (Paloma), entre otros. Una mítica serie que marcó a toda una generación y en la que Santiago Ramos apareció durante 56 capítulos y acabó saliendo de ella en 2006. Actualmente, y 16 años después, el artista está completamente alejado de los focos. Ante los rumores sobre sus problemas económicos, su mujer Paca Almenara ha querido aclarar los rumores y se ha sincerado sobre el delicado estado de salud del actor.

VER GALERÍA

La espectacular transformación física de Dani Ballesteros, el niño de 'Aquí no hay quien viva'

Desde que el propio actor asegurase en 2014 que estaba cobrando el paro, muchos han sido los rumores de que a día de hoy Santiago Ramos continúa manteniendo problemas económicos. Ante estas noticias, su mujer Paca Almenara ha desmentido que esté en la ruina: "No es verdad. No está arruinado ni en la miseria", aseguraba a Socialité. Sin embargo, lo que sí que le preocupa a la esposa del intérprete de Aquí no hay quien viva es la salud de su marido, después de que en 2016 le diagnosticasen Parkinson: "Está muy cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente", contaba Paca, explicando el mal momento por el que están pasando. Ella misma ha contado quela enfermedad le cambió la vida a su marido: "Empezó muy joven, con 66 años o por ahí. Entonces verlo así te da como mucha pena. Esta enfermedad es muy horrible porque le ha quitado todo. Conducir, su moto...", lamentaba.

VER GALERÍA

'Los Serrano' cumple 18 años: así han cambiado sus protagonistas

A sus 73 años, Santiago Ramos se encuentra apartado de las cámaras y de su gran pasión, el escenario: "Santi es muy bueno en teatro y le han ofrecido proyectos muy buenos, pero no puede hacer ningún tipo de obra de teatro porque el Parkinson afecta a la memoria, entonces un actor lo que tiene que tener es mucha memoria para retener los diálogos. La única pena es verlo así porque es un actor magnífico". A pesar de que esta patología le haya apartado de la vida pública, todo su entorno está con él apoyándole y dándole cariño: "Tiene una familia. Tiene siete hermanos que están pendientes de él. Mis hijas, mi hija María Adánez, su marido, mi hija Eli... Estamos todos pendientes de Santiago", explicaba con voz entrecortada Paca Almenara, que es madre de la que fuera compañera de reparto de Ramos, María Adanez.

VER GALERÍA

Familiares y amigos dan el último adiós a la actriz Emma Penella en La Almudena

A lo largo de toda su trayectoria profesional, Santiago Ramos se ha dedicado al cine, a la televisión y al teatro. De hecho, él empezaría en la gran pantalla en 1972. En el mundo cinematográfico es donde ha cosechado sus mayores éxitos al ser galardonado con un Goya a 'Mejor actor protagonista' por Como un relámpago, en 1996. Aunque una de sus películas que le consolidó como actor fue La vaquilla, un largometraje dirigido por Luis García Berlanga. Dentro del mundo de las series, además de la más relevante de su carrera, Aquí no hay quien viva, también se le pudo ver en Pelotas o Familia: manual de supervivencia. Sin embargo, más allá del cine y la televisión su gran pasión fue el teatro, donde compartió escenario con actrices de la talla de Verónica Forqué en ¡Ay, Carmela!, o con Cayetana Guillén Cuervo en La prueba.