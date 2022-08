Alejandra Rubio se sincera como nunca ante su madre y le lanza una advertencia

Terelu Campos ha hecho un parón en sus vacaciones por Málaga para enfrentarse a una de las entrevistas más especiales, pero también más difíciles de vida. La presentadora se ha sentado frente a su hija Alejandra Rubio, que se ha mostrado más sincera que nunca. Sin embargo, el reto no solo ha sido entrevistar a su hija, sino también el regreso a un plató como presentadora, casi una década después de que se pusiera al frente del Deluxe. En la primera vez de Alejandra en este escenario, la joven se ha abierto en canal y ha hablado acerca de las amistades de su madre, el conflicto con su tía Carmen Borrego y se ha deshecho en halagos con su padre, además de lanzar una advertencia a su madre sobre su círculo de amigos.

VER GALERÍA

La emoción de Terelu Campos, que dedica su último premio como 'luchadora' a Mila Ximénez

Para Terelu Campos, esta ha sido una de las entrevistas en las que ha estado más nerviosa. "Ahora dejo de ser tu madre", le advertía a Alejandra Rubio antes de entrar al plató del Deluxe. Durante la primera parte de la conversación, la joven de 22 años ha hablado de lo que supone llevar el apellido 'Campos'. Tal y como ella aseguraba, "te abre muchas puertas, pero también te las cierra". En este caso, la nieta de María Teresa Campos comenzaba hablando de sus inicios en la pequeña pantalla, aunque desde un principio no tenía claro si dedicarse a la televisión o no: "Fue muy duro, incluso me puse a llorar", comentaba acerca de cuando empezó como colaboradora en La isla de las tentaciones.

VER GALERÍA

Terelu Campos: desconexión y recarga de energía en su 'lugar favorito'

Las amistades de Terelu Campos

Alejandra Rubio también ha querido advertir a su madre acerca de a las personas a las que llama 'amigos', que ella cree tener en la televisión, y realmente no lo son: "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere. María Patiño, creo que tienes buena relación, pero creo que no es tu amiga íntima... y eso no es malo. Tú tienes tus amigos. La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es", reflexionaba la hija de Terelu Campos.

La joven no ha pasado por alto el distanciamiento que tuvo con su tía Carmen Borrego durante un tiempo: "Ella no me ha hecho nada grave. Es más una actitud. Yo veo que mi relación cambia hace un tiempo, que nuestra relación no era la misma de siempre, y ya está. No hay un hecho en concreto. Ella sí es consciente porque una persona sabe cuándo cambia de actitud", explicaba Alejandra, negándose a dar más detalles sobre lo ocurrido y cerrando así el tema acerca de Carmen Borrego. En cuanto a su abuela, la joven ha dejado claro que ella no hace diferencia entre sus nietos y ha contado la afinidad que tiene con ella: "Siempre nos ha gustado lo mismo. Me da muchos consejos. Tiene cosas de abuela, a veces me regaña mucho".

VER GALERÍA

¡Noche de fiesta! Alejandra Rubio y su padre disfrutan de la marcha madrileña

Los halagos de Alejandra Rubio a su padre

La joven ha abierto su corazón a la hora de hablar de su padre, Alejandro Rubio, deshaciéndose en halagos hacia su persona: "Mi padre para mí... Os quiero a los dos, sois mis padres y os adoro. Vosotros sois lo mejor que tengo, pero mi relación con mi padre es muy distinta a la que tengo contigo. Contigo he vivido y convivido nos hemos peleado y chocado, también abrazado. A mi padre le admiro por cómo es, trabaja mucho y tiene todo muy claro en su vida. Si hay un problema hay una solución para él, me sabe llevar bastante. Siempre lo he pensado si hubiera vivido más con mi padre hubiera chocado lo mismo que contigo", se sinceraba emocionada.

VER GALERÍA

Terelu Campos y Alejandro Rubio se separan tras 4 años de matrimonio

A pesar de la ruptura, Terelu Campos ha querido preguntarle si en algún momento le habían decepcionado o defraudado como padres: "Fallado o decepcionado, no. No. Tengo la suerte de que mis padres se llevan bien, nunca he sentido una mala relación o que uno me dijera una cosa y otra. No recuerdo haber vivido con mis padres juntos y sois tan diferentes que a veces me cuesta pensar que estuviéseis juntos y me tuvieseis a mí. Yo siento que os tengo a los dos, me encanta como estoy", contestaba sin tapujos Alejandra.

VER GALERÍA