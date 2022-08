Beatriz de York elige España para sus vacaciones y hay un detalle que llama mucho la atención

España es uno de los destinos turísticos favoritos de los británicos, también para los miembros de la realeza de su país. Beatriz de York se ha convertido en el último ejemplo del gusto que tienen los ingleses por pasar parte de sus vacaciones aquí, si bien ya era conocida la preferencia que tiene la Princesa por lugares como Ibiza o la costa italiana. Al parecer, la nieta de Isabel II ha decidido relajarse unos días de este verano al sur de nuestro territorio en compañía de su marido, Edoardo Mapelli, y su bebé de diez meses, Sienna Elisabeth.

El marido de Beatriz de York saca su lado más romántico en el 34 cumpleaños de la princesa

VER GALERÍA

La primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson era vista en el aeropuerto de Málaga, según informa HELLO!, y hay un detalle que llamaba poderosamente la atención. Ya de vuelta a Reino Unido, la familia se alejaba de cualquier tipo de lujo y no solo no viajaba en clase preferente del avión, sino que lo hacía a través de una compañía de bajo coste.

La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi bautizan a su hija Sienna

"Me sorprendió mucho ver a la princesa Beatriz volando en Wizz Air", ha contado una testigo que coincidió con ellos en el trayecto. "Iba con su familia y tenían un asiento especial para niños", añadía. La aerolínea mencionada es una compañía húngara low cost que, como otras de su misma categoría, ofrece viajes a un precio mucho más económico de lo habitual. En este caso, el pasaje rumbo a Londres no les habría supuesto un desembolso mayor de 42 libras (casi 50 euros) por persona.

Beatriz de York, la más original con un look azul eléctrico y zapatos de tachuelas

Sobre su estancia en España, se cree que la hermana mayor de Eugenia de York podría haber ido con los suyos a una villa privada en Marbella, el mismo sitio donde hace más de una década ella misma celebró su 21 cumpleaños, tal y como reveló entonces The Times. En cualquier caso, este ajuste de presupuesto para ellos en los tiempos de crisis que vivimos no siempre ha sido así, ya que la Princesa ha disfrutado en numerosas ocasiones de las vacaciones más lujosas.

El vestido de lunares de Beatriz de York y otros looks en el quinto día de Ascot

VER GALERÍA

En 2016, Beatriz de York se subía a bordo del megayate Eclipse propiedad del magnate ruso y ex presidente del Chelsea, Roman Abramovich. Una embarcación de valor incalculable cuya travesía por el Mediterráneo contó con otros invitados célebres como la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. La Princesa, que hace una semana soplaba 32 velas, estuvo más recientemente en otro viaje familiar que la llevó a la localidad suiza de Verbier junto a su madre y su hermana.

Beatriz de York, una princesa muy romántica con su nuevo vestido de flores y accesorios de Zara

El pasado enero, pasaron unos días de relax en este enclave montañoso en Los Alpes donde las hijas de la duquesa de York pudieron practicar esquí junto a sus respectivos maridos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank. Además, fueron sin duda unas vacaciones de invierno muy especiales ya que eran las primeras que vivían sus pequeños, August Philip y Sienna Elisabeth.

Beatriz de York reaparece en un acto público tras la retirada de títulos de su padre