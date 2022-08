El escritor Salman Rushdie, apuñalado en el cuello mientras daba una conferencia, podría perder un ojo

El escritor Salman Rushdie, de 75 años, ha sido atacado este viernes en Chautauqua, una localidad al oeste del estado de Nueva York, cuando iba a dar una conferencia sobre la libertad en la creación artística. El autor fue apuñalado por Hadi Matar, de 24 años, que se abalanzó sobre el escenario del auditorio apuñalando “al menos una vez en el cuello y otra en el abdomen” a Rushdie, según ha informado la policía de Nueva York. De momento las autoridades no han querido dar más detalles acerca del agresor y se desconoce si pertenece a la organización islámica que llevaba amenazando a Rushdie desde 1988 por la publicación de Los versos satánicos.

El escritor británico se encuentra actualmente conectado a un respirador artificial sin poder hablar, y lo más posible es que pierda un ojo: “Las noticias no son buenas. Salman probablemente pierda un ojo, los nervios de su brazo fueron cortados y su hígado ha sido dañado debido al apuñalamiento” explicaba su su agente literario Andrew Wylie a The New York Times. David Gales, asistente a la conferencia, describía así la escena al medio norteamericano: “Todo sucedió en segundos. Un hombre alto y delgado saltó a la palestra desde el lado izquierdo y atacó a Rushdie tres o cuatro veces en la cara. En seguida fue aplacado por las autoridades pero el escritor ya estaba cubierto de sangre e inconsciente”. Por su parte Suzanne Nossel, actual presidenta de PEN America (Salman es el antiguo presidente de la organización que trabaja para defender la libertad de expresión en Estados Unidos) ha dicho que la organización “se encuentra conmocionada y horrorizada por la noticia”.

Salman Rushdie, británico y de origen indio, escribió en 1988 Los versos satánicos, una novela que presentaba una interpretación ficticia del profeta Mahoma y del Corán y lo que provocó un gran enfado en la comunidad musulmana. El libro está prohibido en Irán y otros países musulmanes por ser considerado blasfemo y, el 14 de febrero de 1989, el entonces líder de Irán Ruhollah Jomeini, emitió una fetua (ley islámica) en la que se ofrecía una recompensa para quien matara al escritor. Desde entonces Rushdie ha recibido múltiples de amenazas, fue puesto bajo protección policial por el gobierno británico e incluso tuvo que esconderse durante casi una década hasta que el gobierno iraní dictaminó en 1998 que dejarían de aplicar la norma.

El escritor escribió su primer libro en 1975 pero alcanzó la fama en 1980 con la novela ‘Hijos de la medianoche’, considerada una de las obras de ficción en inglés mas importantes del siglo 20 y por la que ganó el premio Brooker en 1981. En enero de 1999 fue nombrado ‘Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres’ de Francia y en junio de 2007 la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios a la literatura. Ha estado casado cuatro veces: la primera de 1976 a 987 con Clarisa Luard con quien tuvo su primer hijo Zafar. Después conoció a la novelista estadounidense Marianne Wiggings con la que se caso en 1988 y se divorció en 1993. En tercer lugar, de 1997 a 2004, estuvo casado con Elizabeth West con quien tuvo a su segundo hijo: Milan en 1999. Y por último se casó con Palma Lakshmi, una actriz y modelo que presentaba el famoso programa Top Chef y de quién se divorció el dos de julio de 2007. Habrá que esperar para saber cómo va evolucionando el estado de salud del reconocido escritor.