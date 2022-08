Vittoria, la hija pequeña de Chiara Ferragni, apunta maneras como 'influencer'

Loading the player...

Chiara Ferragni, una de las influencers más famosas a nivel mundial, ha escogido Ibiza para pasar unos días de desconexión junto a su familia. La italiana ha viajado hasta la isla balear junto a su marido Fedez y sus dos hijos: Leone, de cuatro años, y Vittoria de uno, y parece estar aprovechando al máximo estas vacaciones. La pareja ya estuvo en Ibiza en 2019 y, debido a la pandemia, no habían podido volver hasta ahora. Tanto Chiara como Fedez han querido compartir con sus seguidores los planes que están haciendo durante sus vacaciones, pero sin duda es Vittoria quien está acaparando toda la atención. La niña está disfrutando de sus primeras vacaciones y sus padres no han dejado de compartir graciosas imágenes suyas divirtiéndose en la isla. En las múltiples instantáneas y videos aparece bailando, bañandose tanto en la piscina como en el mar y luciendo unos modelitos de los más graciosos: bikinis estampados, sus primeras alpargatas e incluso ropa a conjunto con su madre. Además se nota la devoción que tiene por Leone, su hermano mayor, a quien no para de dar besos y busca para pasar tiempo con él. Vittoria, de tan solo un año, parece estar ofreciendo momentos inolvidables a Chiara y Fedez durante este viaje. No ha sido un año fácil para la familia Ferragnez ya que a Fedez le diagnosticaron un cáncer de páncreas del que, afortunadamente, ya está totalmente recuperado, por lo que estas vacaciones están aprovechando para pasar tiempo todos juntos y recargar pilas para septiembre.

