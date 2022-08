Gillian Anderson cumple 54 años en su momento más dulce: estos son sus mejores papeles

Si hay alguien que puede presumir de mejorar con la edad, esa es Gillian Anderson. No solo en el plano físico (es evidente), sino también en el profesional. Aquella agente Scully de los años 90 se ha convertido, con el pasar de los años, en la apuesta segura de cualquier producción con pretensiones de ser un éxito. Tiene White Bird: A Wonder Story y The Pale Blue Eye, dos películas basadas en novelas que prometen lograr muchos espectadores, para estrenarse antes de que acabe el año, y en cada nuevo papel brilla más que en el anterior. Pero ha habido algunos que han dejado huella en la actriz y también en los espectadores: repasamos los personajes más inolvidables de la actriz en el día de su 54 cumpleaños.

Scully, la descreída agente de ‘Expediente X’

Once temporadas (dos de ellas bastante recientes), episodios independientes y hasta dos películas: el fenómeno Expediente X tuvo tal repercusión que sus protagonistas se convirtieron en auténticos iconos pop. Tanto, que protagonizaron hace poco más de un año un reencuentro que aplaudieron todos sus fans. Para Gillian supuso su fama mundial y su reconocimiento como gran actriz televisiva: la escéptica Dana Scully fue la responsable de que la actriz fuera nominada cuatro años consecutivos tanto a los Emmy como a los Globos de Oro, y se alzó con ambos premios: el primero, en 1997, y el segundo, en 1996.

‘La caza’: una auténtica ‘british detective’

Si alguien se sorprendió de su perfecto acento británico en The Crown, es porque no vio La caza, donde ya lo ensayó para meterse en la piel de la Dama de Hierro. Stella Gibson es una detective que investiga una serie de crímenes cometidos por un depredador sexual al que da vida Jamie Dornan. La serie de la BBC nos muestra la persecución doble de Stella al asesino y del asesino a sus víctimas en una de las series menos conocidas y apasionantes en que hayamos visto jamás a Anderson.

‘Sex Education’: el secundario más explosivo de su vida

La doctora Jean F. Milburn, el personaje de Gillian Anderson en Sex Education, es terapeuta sexual, soltera, tiene un hijo adolescente y lo avergüenza constantemente con su desinhibición en los asuntos carnales y sus constantes cambios de pareja. Con este papel en una serie que con toda seguridad tendrá otra temporada más, ha alcanzado el estatus de una de las mujeres maduras más sensuales del momento.

‘The Crown’: la expectación que despertó no ha defraudado a nadie

The Crown es una de esas series que no dejan indiferente a ningún espectador: asistimos a la historia reciente de los royals británicos y a todos los grandes acontecimientos que los rodearon desde que Isabel II fue coronada reina. En la cuarta temporada entró en escena Margaret Thatcher en la piel de Gillian Anderson y, por más altas que estaban las expectativas, no defraudó: el Emmy y el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto fueron para ella. Sin discusión.

