¡Una imagen vale más que mil palabras! Ester Expósito y Nico Furtado zanjan los rumores de crisis

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y así han querido desmentir Ester Expósito y Nico Furtado los rumores de crisis. La pareja, que desde hace un tiempo estaba en el punto de mira, ha reaparecido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas zanjando cualquier especulación. No se han hablado sobre su relación, pero no ha hecho falta. Sus gestos hablaban por sí solos. Por ahora siguen juntos y felices. Además tienen muchas ganas de disfrutar del verano. La actriz, de 22 años, se ha dejado ver con mascarilla quirúrgica en las instalaciones. Su novio, en cambio, ha prescindido de ella. Eso sí, ha ocultado su mirada bajo unas gafas de sol.

Ester Expósito es una de las actrices con mayor proyección, además de la española con más seguidores en redes, con más de 29 millones en Instagram. Nico Furtado, por su parte, un intérprete uruguayo, de 34 años, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Argentina. Juntos forman una de las parejas más atractivas y buscadas del momento, de ahí que su presencia en el aeropuerto haya causado tanto revuelo.

Comenzaron a salir a finales de 2021 y la revista ¡HOLA! fue la encargada de publicar sus primeras imágenes juntos. Desde entonces han paseado su amor por las calles de Madrid o Punta del Este. A principios de años el actor enseñaba su tierra natal a Ester y ahora parece que ella le ha mostrado algunos rincones de Galicia, el lugar de origen de su familia.

Ester estuvo saliendo anteriormente con el actor mexicano Alejandro Speitzer. A Nico se le relacionó con la actriz argentina Eugenia Suárez, conocida como 'La China' y recordada por el romance que mantuvo con David Bisbal en 2014.

La protagonista de Élite no puede estar más ilusionada con el intérprete uruguayo y con el rumbo que lleva su carrera. Recientemente ha participado en la comedia Papá o mamá y tiene pendiente de estreno la película de terror Venus, del director Jaume Balagueró. Además, se siente muy orgullosa del cariño que le brindan sus miles de seguidores. Gracias a ellos colabora con marcas y realiza impactantes campañas de publicidad. "Pero no por ello eres 'influencer'", aclaró en ¡HOLA! Fashion. "Yo soy actriz antes que nada, pero estoy muy contenta de que esos millones de personas hayan visto mi trabajo, les haya gustado y me sigan", añadió.