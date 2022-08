El lujoso paso de Kylie Jenner y su familia por Londres: exclusiva cena e impactantes looks de la pequeña Stormi El bebé de la empresaria y modelo no ha acudido a la capital británica

El éxito profesional de Kylie Jenner no entiende de fronteras. Su día a día se desarrolla en Estados Unidos, pero la modelo ha estado unos días en Italia y ahora se ha desplazado a Londres para acudir a un acto relacionado con su línea de maquillaje organizado en Harrods, en cuyas inmediaciones se agolparon decenas de seguidores para verla de cerca. En este viaje a la ciudad del Támesis le han acompañado su pareja, Travis Scott, y su hija Stormi, con los que no ha dejado de hacer planes como exclusivas jornadas de shopping y homenajes gastronómicos en algunos de los locales de referencia de la cocina británica.

Madre e hija disfrutaron el jueves de un intenso día que comenzó con una sesión de compras en los citados grandes almacenes, donde la pequeña Stormi quiso comprar productos de labiales de la línea de Kylie. Además, en el centro prepararon una sala llena de ropa, bolsos y zapatos para que la pequeña, que tiene sus propios gustos estilísticos, se probara todo lo que le apeteciera. "Es una niña mimada", dijo Jenner. Para finalizar, visitaron el restaurante que hay en las instalaciones, donde tomaron bocadillos y pasteles. Fue solo un tentempié porque por la noche, ya junto a Travis, salieron los tres a cenar a Nobu, un establecimiento asiático propiedad del actor Robert De Niro.

Los looks de Kylie y su hija, convertida en una mini influencer, no han pasado desapercibidos en cada una de sus salidas. Para lucir perfecta y no repetir look, la estrella televisiva y su familia llevaron al hotel Claridges un total de 20 maletas. Entre los estilismos con los que hemos visto a Jenner se encuentra una falda negra combinada con top rosa, ambas adornadas con guantes; un conjunto denim de pantalones y chaqueta; y también un sensual vestido negro de terciopelo con escote bardot. Stormi, que es ya una apasionada de la moda, ha paseado con un bolso de Dior o prendas de cuero y zapatillas de deporte de plena tendencia.

Quien no se sumó a este plan fue el pequeño de la casa, Wolf Webster. Posiblemente ha sido su corta edad (tiene solo seis meses) lo que ha hecho que sus papás prefieran dejarlo tranquilo en casa y no exponerlo ante los flashes y el ritmo frenético. El nacimiento del niño llenó de alegría a la familia y convirtió en orgullosa hermana mayor a Stormi Webster, quien cumplió cuatro años un día antes del nacimiento del bebé. Las primeras semanas ya siendo cuatro no fueron fáciles para Kylie, quien reconoció tener un postparto complicado tanto a nivel mental como físico y espiritual. Sin embargo, quiso restar presión a la situación asegurando que también "está bien no estar bien".

Su historia de amor y un sueño cumplido

La empresaria, que va a cumplir 25 años el próximo 10 de agosto, ha cumplido en dos ocasiones su sueño de ser madre y no descarta seguir repitiendo repetir la experiencia. Ella ha crecido en una familia numerosa con un total de nueve hermanos y quiere que sus hijos tengan la misma experiencia. Tiempo atrás confesó en una entrevista que su idea es tener un total de siete hijos, aunque es un proyecto que tardará en llevar a cabo ya que tiene claro que "el embarazo no es ninguna broma, es algo muy serio y muy duro". Parece, por tanto, que aún habrá que esperar para ver a Kylie luciendo de nuevo curvas premamá.

Kylie atraviesa un momento muy positivo a todos los niveles y ha encontrado en Travis Scott al mejor compañero de vida, aunque su relación está marcada por los altibajos. La modelo y el cantante comenzaron a salir en 2017, tras el romance que ella mantuvo con Tyga. Al año siguiente tuvieron a su primera hija y doce meses después tomaron caminos separados aunque prometieron seguir unidos siempre por su niña. Lo cumplieron ya que en 2020 Jenner lo definió como su mejor amigo. En verano de 2021, después de varios rumores, se dieron una segunda oportunidad con la que parecen encantados.