Nueva polémica para las Kardashian: Kylie Jenner, criticada por usar su avión en viajes de 17 minutos La hija menor de Kris Jenner tiene un patrimonio de 900 millones de euros y no duda en usarlo para comodidades que ahora han sido puestas en duda

La familia Kardashian es una de las más expuestas a la opinión pública del momento presente, por lo que no es raro que cada uno de sus movimientos sea criticado o halagado (da igual lo que sea, siempre hay opiniones encontradas) por millones de personas. Es lo que le ha pasado a Kylie Jenner, la pequeña de la familia y una de las más populares gracias a su negocio de productos de belleza, que está siendo duramente criticada en internet. La creadora de Kylie Cosmetics tiene un avión privado y no tiene miedo a usarlo, hasta el punto de que lo utiliza para vuelos que solo duran unos minutos. Utilizando una aplicación que revisa los vuelos que recorren el espacio aéreo de cada país, un seguidor publicó que la hermana menor de Kim Kardashian usó su jet para viajar entre Camarillo y Van Nuys, dos zonas de California que están separadas por unos 60 kilómetros por autopista.

En total, Kylie habría hecho hasta 5 vuelos de menos de 30 minutos en una sola semana, lo que dio pie a muchas críticas por parte de sus seguidores. La generación Z es mucho más consciente de la gravedad del cambio climático y toma las precauciones necesarias para reducir su propio consumo y huella de carbono, por lo que esta clase de informaciones resulta especialmente polémica. Además, muchos señalaban el desequilibrio entre una persona de clase media que coge un avión una vez al año y alguien como la hija menor de Kris Jenner, que en una semana supera con creces la contaminación producida por el primero.

Tanto Kylie, de 24 años, como su pareja, Travis Scott (de 31), tienen avión privado y hace apenas una semana estaban publicando una fotografía en la que se veían ambos. "¿Quieres coger el mío o el tuyo?", escribía la empresaria junto a la instantánea. En respuesta, los comentarios se dividían entre los que se preguntaban para qué reciclan y los que consideraban "goals" (objetivos de vida) el alcanzar un logro así. Por supuesto, la millonaria emprendedora no se han pronunciado acerca de la polémica y ha continuado promocionando sus productos con normalidad.

Su madre está preocupada

Según han publicado los medios desde entonces, Kris Jenner ha intervenido pero no por el cambio climático, sino porque está "preocupada por los gastos extravagantes" de su hija. "Kylie ha estado gastando tanto que después de que se comprara el jet su madre tuvo que decirle que frenara", aseguró una fuente cercana a The Post. Pero la hermana de Kendall, Khloé, Kourtney y Kim siempre ha sido muy hábil con el dinero y se convirtió en la más rica de la familia antes de cumplir los 25. En 2019, cuando tenía 21 años, Forbes la nombró la milmillonaria más joven en crear su propio imperio, pero solo unos meses más tarde se retractaban y acusaban a la familia de engañar con los números que habían entregado. Al parecer, la fortuna de Kylie Jenner estaría cerca de los 900 millones de euros, pero ni siquiera alcanzaría esa cifra y su negocio no sería tan lucrativo como Kris ha hecho creer. En 2021, su hermana mayor Kim se llevaba el trono de las Kardashian y superaba el billón estadounidense, es decir, los mil millones de euros, a través de sus dos negocios, dejando atrás a la pequeña de la familia.

