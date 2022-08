Las lágrimas de Violeta Mangriñán al contar cómo están siendo sus primeros días como mamá

Durante su embarazo, Violeta Mangriñán estuvo compartiendo con sus seguidores todas las vivencias, sensaciones e incertidumbres que tenía por el nacimiento de su primera hija. La influencer siempre se ha mostrado muy sincera al hablar de los temas más personales, y ahora que ha sido mamá lo sigue haciendo. Por eso, Violeta ha abierto su corazón para confesar que estos primeros días con Gala en casa están siendo complicados y ha contado cómo está viviendo su postparto.

"Si lloras por cualquier cosa, si sientes que lo haces todo mal, si sientes miedo, si lloras de felicidad a la vez... no estás loca, es normal. Y si este es tu mood ahora, te abrazo desde aquí", es el mensaje que ha mandado a otras mamás que puede que se encuentren en una situación como la suya.

La que fuera concursante de Supervivientes también ha hecho referencia a otro motivo por el que está triste. "No le estoy dando el pecho ya... no quiero hablar del tema ni estoy preparada para hacerlo, porque me ha costado muchas lágrimas estos días. Si algún día me apetece, lo haré, y si no, no. Le doy biberón cada tres horas, ella está sana y feliz", ha publicado.

Hace menos de una semana que vino al mundo la pequeña Gala y, como les pasa a todas las madres primerizas, están siendo días de adaptación, de conocerse y de ver cómo se van acomodando a sus nuevas rutinas. Por suerte, ha podido contar con la ayuda de su madre y su hermana, que no se han separado de su lado en estos días.

"Están viniendo a mi casa a mediodía y se van por la noche, después del baño de Gala, que es el mejor momento del día. De pensar que me quedan tres días con ellas aquí, estoy mal. Ahora sí que no veo la hora de que terminen mi casa de Valencia y mudarme, necesito más cerca que nunca a mi familia. Lo positivo es que, si la mamá de Fabio da negativo, el sábado vendrá a estar con nosotros unos días", ha contado la concursante de Mujeres y hombres y viceversa.

Un imprevisto con el que no contaba

Por si no fuera suficiente con el torbellino de emociones que está viviendo estos días, Violeta ha tenido que enfrentarse a un delicado momento de salud. "Llevo todo el día con dolor de cabeza y dolor muy fuerte en los riñones. Me he hecho un test COVID y he dado negativo. Voy a urgencias ahora para descartar que sea infección de orina, porque lo paso muy mal al ir al baño y cada día me duele más", es el mensaje que compartió con sus seguidores.

Finalmente, se confirmaron sus sospechas. "Pues sí, tengo infección de orina. Con razón me sentía tan mal hoy... Si ya estaba reventada de todos estos días y de no dormir, ahora antibióticos... que me dejan hecha una porquería", confesó. Pese a todo, Violeta ha confesado que no se cambia por nadie y que el nacimiento de su hija ha sido "lo mejor que me ha pasado en la vida". "Me habrán contado, descrito y hablado cientos de miles de veces lo que se siente al ser madre. Definitivamente hay que vivirlo para sentirlo, porque es inexplicable", ha dicho.