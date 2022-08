Violeta Mangriñán cuenta la 'pequeña complicación' que tuvo en el parto

Los fans de Violeta Mangriñán han vivido horas de mucha incertidumbre al no saber si ya había dado a luz o no. El domingo por la tarde, la influencer valenciana contó que se había puesto de parto pero no volvió a decir nada... hasta ahora. Violeta y su pareja, el cantante Fabio Colloricchio, han anunciado el nacimiento de Gala, que vino al mundo a las las 9:39 horas y pesó 3,2 kg. "Gracias por hacernos sentir el amor más grande que jamás sentiremos", han escrito los recién estrenados papás junto a las primeras imágenes con su bebé desde el hospital. La propia Violeta ha explicado el motivo de su ausencia, asegurando que "queríamos disfrutar cada segundo del momento que la vida nos estaba regalando".

Tras pasar sus primeras horas con la pequeña Gala, la que fuera concursante de Supervivientes ha querido compartir con sus seguidores cómo fue el parto. "Estuve con contracciones tolerables hasta las 14:00 h pero rompí del todo la bolsa y empecé de inmediato con contracciones muy dolorosas e insoportables. Hora y media después pedí la epidural, estuve dilatando toda la tarde y fue bastante rápido", comienza explicando.

Violeta cuenta que "hubo una pequeña complicación, puesto que empecé a tener fiebre y escalofríos con tembleques justo poco antes del expulsivo". "Me dieron medicación, hizo efecto y, en cuanto empecé a empujar, a los 30 minutos nació Gala. 9.39 pm, parto vaginal, ni un solo punto ni desgarro. De hecho, di a luz tumbada de lado hacia la derecha, muy cómoda. Un parto muy bueno, según el equipo médico".

Violeta y Fabio han compartido las primeras imágenes de su pequeña, a la que vemos plácidamente dormida en su cunita. "Es un bollito, aún está algo hinchada. Es de pelo castaño clarito, aunque nos han dicho que ese pelito se cae", ha contado una emocionada Violeta. Además, reconoce que "aún no sabemos descrifrar de qué color tiene los ojitos (apuntan a ser azules)" y ha prometido a sus seguidores que "cuando estemos en casa más tranquilos os la presentamos". La influencer dice que "todo el que la ve, dice que se parece más a @fabbio, incluida mi madre, y yo encantada".

