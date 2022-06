¿Boda? ¿Mudanza? Violeta Mangriñán explica los planes que tiene para después de ser madre

Violeta Mangriñán, que ha cogido 9,5 kilos durante el embarazo, tiene las ideas muy claras para cuando nazca su primera hija. Según ha explicado la influencer, se quedó perpleja y sorprendida con lo que había hecho la cantante Evaluna con la suya (la encapsularon para que la pudiera ingerir con facilidad) y su plan cuando llegue al mundo la pequeña Gala a finales de julio es diferente e incluye a su madre. "He quedado con ella para usarla de abono en mi jardín de Valencia. Se ha comprometido a guardarla porque no quiere que se la queden en el hospital", ha dicho la futura mamá, añadiendo que su matriarca ya tiene en el patio de su casa enterrada bajo un cerezo la de un primo suyo.

VER GALERÍA

El verano frenético de Violeta Mangriñán: de sus molestias por el embarazo a sus planes cuando nazca Gala

"Hemos quedado en hacer lo mismo bajo un árbol de mi casa nueva. Supongo que algunos estarán pensando en qué digo, pero sí, es lo que vamos a hacer", ha dicho Violeta, a pesar de que ha confirmado que va a investigar la opción de encapsular la placenta como hicieron Camilo y Evaluna. Sobre una posible boda, a pesar de que al principio de su relación Violeta y Fabio ya tuvieron que aclarar los rumores asegurando que todavía era muy pronto y que primero se iban a vivir juntos, la que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa ha confesado en sus perfiles sociales que "no tienen prisa" y que la ceremonia se celebrará cuando su hija sea más mayor y cuando tengan su casa más organizada.

Eso sí, hace unas semanas que Violeta y su novio, que se conocieron participando en Supervivientes, dejaron la puerta abierta a una posible celebración matrimonial en 2023. "Puede ser, puede ser. El tres es su número así que, probablemente, algo pase el año que viene. Pero vamos, pregúntadselo a él porque yo no se lo voy a pedir", dijo Violeta a Europa Press, añadiendo que considera que casarse es algo bonito pero que no es algo que la vuelva "loca". Por su parte, el modelo argentino decía: "¿El anillo pa' cuándo?, como la canción de Jennifer López... Pues no sé, cuando Dios me diga. Yo espero la señal de Dios".

VER GALERÍA

La bonita sorpresa que se ha llevado Violeta Mangriñán al ver la ecografía de su bebé

La pareja, que se está construyendo una casa en Valencia, está viviendo un mes frenético porque están intentando hacer todo lo que querían antes de que llegue a sus vidas la pequeña Gala. "No he notado un cambio muy grande de estar embarazada o no porque no he bajado el ritmo ni la actividad. Estamos los dos igual y por desgracia estamos pasando poco tiempo juntos, pero el que estamos me cuida. Tengo ganas de estar en casa y descansar una temporadita. Todo me cuesta el triple, las cosas como son", relató Violeta a su vez a la revista ¡HOLA!