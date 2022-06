Violeta Mangriñán, emocionada, comparte una imagen de su nueva casa en Valencia

Cinco semanas apenas quedan para que Violeta Mangriñán tenga en brazos a su bebé. Ella misma contaba esta semana que lleva un ritmo frenético para dejar algunas cuestiones zanjadas y así poder descansar, sobre todo por las molestias que ha empezado a sufrir debido al calor. Haciendo un paréntesis en esta agenda, Violeta se ha escapado a Valencia para echar un vistazo a uno de sus proyectos más especiales y que sin duda le hacen más ilusión: las obras de su nueva casa. La exconcursante de Supervivientes ha compartido una pincelada de la vivienda que se está construyendo y a la que ha bautizado ya como Villa FaVioleta. Lo que se ve en la imagen es una casa de líneas puras con un estilo mediterráneo, colores claros y lo que podría ser una enorme terraza.

Violeta Mangriñán felicita a Fabio Colloricchio con 'el mejor regalo en camino'

Violeta Mangriñán y el síndrome de Hashimoto, la enfermedad que también padece Gigi Hadid

VER GALERÍA

La influencer ha comentado en muchas ocasiones que entre sus deseos de futuro está regresar a su tierra junto a su pareja, el cantante Fabio Colloricchio, y su hija Gala, que está a punto de nacer, por lo que se está haciendo un rincón a su medida. La vivienda cuenta con dos plantas, gimnasio y piscina en un tranquilo jardín, proyecto que estará listo a finales de este año. Ella misma ha ido dando pistas de cómo avanzan los trabajos, mostrando por ejemplo la colocación del revestimiento de la fachada. Ha sido un proceso largo que no ha estado exento de dificultades como reconoció hace cerca de un año cuando contó con disgusto que el inicio de la obra se retrasaba debido a los trámites administrativos.

VER GALERÍA

Ahora las cosas marchan a buen ritmo, un regalo que llegará poco después del nacimiento de su primera hija, a la que esperan emocionados. Estas últimas semanas Fabio y ella no se están viendo mucho, como contaba Violeta, debido al ritmo de trabajo que tiene pero siempre que están juntos, él no deja de mimarla. La pareja celebra con la llegada de este bebé tres años de estable relación que comenzó en 2019, en Honduras, un paraíso si no fuera porque ambos se enfrentaban a las privaciones del reality Supervivientes.

VER GALERÍA

La experiencia unió sus vidas y ella dejó a su entonces pareja, Julen, para seguir junto al italiano, que cambió también su vida en el país alpino por amor. Inseparables desde entonces, no tienen, al menos por el momento, planes de boda, aunque la llegada de su primera hija es el inicio de una nueva y emocionante etapa en su relación sin duda.