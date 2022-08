El duque de Alba y el conde de Osorno, jornada de navegación con mucho estilo

Uno de los destinos predilectos de la recordada duquesa de Alba para pasar sus vacaciones era Marbella, y es precisamente esta localidad el lugar que sigue eligiendo su primogénito para desconectar durante esta temporada estival. El duque de Alba está disfrutando de unos días en la Costa del Sol en compañía del menor de sus dos hijos, Carlos Fitz-James, conde de Osorno, en esta ocasión sin su esposa Belén Corsini. Ambos han pasado una agradable jornada repleta de planes entre los que destaca una comida al aire libre con una persona de su círculo o un rato de navegación a bordo de su propia embarcación, el Ayax III, que durante más de tres décadas ha sido escenario de inolvidables momentos familiares.

El conde de Osorno y el duque de Alba no pierden su elegancia y su porte aristocrático ni siquiera para estas semanas en las que no hace falta mirar el reloj, no hay rutina y los compromisos se ponen en pausa temporalmente. Carlos Fitz-James Stuart y Solís, que el pasado mes de noviembre cumplió 30 años, ha apostado por un look desenfadado y cómodo pero muy favorecedor compuesto por camisa de lino blanca, alpargatas de rayas y un bañador rosa. Su padre ha querido dar un toque de alegría al estilismo con un bañador de lo más colorido: celeste con flores amarillas. Lo ha combinado con una prenda mucho más sobria, un polo azul marino. Además, para hacer frente a las altas temperaturas ha usado una gorra oscura.

Tras reponer fuerzas en un restaurante cercano, padre e hijo se han dirigido a Puerto Banús. En el pantalán han subido en el navío que cada verano acompaña al duque de Alba y que está considerado como una auténtica joya vintage. Al margen de su historia, el aristócrata asegura que este yate “tiene para mi un valor incalculable porque es sentimental”. Tan importante es que el jefe de la Casa de Alba no duda en reconocer que su cubierta es uno de los lugares donde más feliz se siente. En esta embarcación ha compartido tiempo con su madre, sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos y probablemente en el futuro también lo hará con sus nietos.

Una gran alegría para la familia

Los Alba próximamente crecerán próximamente con la llegada de un nuevo miembro. Tal y como adelantaba ¡HOLA! en exclusiva, los duques de Huéscar van a ser padres por segunda vez a finales de año. Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo van a convertir en hermana mayor a la pequeña Rosario, futura duquesa de Alba, que llegó al mundo en septiembre de 2020 en Madrid, donde tienen fijada su residencia. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2018 en el palacio de Liria, un romántico enlace que llegó dos años después de que hicieran oficial su noviazgo en la Feria de Sevilla. Tras el verano celebrarán por tanto su cuarto aniversario de boda y escasas semanas después comenzarán una nueva etapa ya siendo una familia de cuatro.