La divertida coincidencia FASHION de Jennifer Lawrence con un ciudadana por Nueva York

Hace un par de meses la protagonista de Los juegos del Hambre llegaba al estreno de su última película, Don't Look Up -comparte cartel con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Timotheé Chalamet- enfundada en un traje de la casa Dior con el que lució su avanzado embarazo. Ahora, tras haber dado a luz a su bebé en febrero -del que aún no ha desvelado el sexo-, vuelve a pasearse por las avenidas de Nueva York con estilismos casuales de lo más inspiradores que tú misma podrías llevar. ¿Te imaginas ir por la calle y encontrarte a la ganadora de un Oscar luciendo ese look que has decidido estrenar horas antes al abrir el armario? ¡A una ciudadana le ha pasado y así ha sido su reacción!

Ni en alfombras rojas ni en premiers, este divertido momento que ha acaparado la atención hasta de los paparazi, es el que ha vivido Jennifer Lawrence junto a sus dos amigas cuando se encontraba paseando por la Gran Manzana. Se han cruzado con una mujer que para sorpresa de ellas, ¡llevaba el mismo vestido! No es la primera vez que dos féminas coindicen en estilismo de forma inesperada, pero que un referente de estilo como ella, que siempre va de punta en blanco, haya optado por ese diseño de tirantes con sileuta A y en color beige, es señal de que tú también vistes bien y estás al tanto de las novedades de la industria.

Entre risas han comprobado que ambas han sintonizado con esta pieza de la marca La Garçonne que tiene un precio de 600 euros, pero en los complementos ya no han seguido la misma línea, y menos mal, ¡si no sería un caso sospechoso! La actriz ha combinado esta prenda ligera e ideal para los días de calor con sandalias negras planas a conjunto de un bolso sobre el brazo, gafas de sol ovaladas y una sombrilla para resguardarse del sol; en cambio la neoyorquina ha lucido un par de zuecos a tono, bolso cruzado y las gafas aviador de Ray-Ban. Con este encuentro tan FASHION, ambas han demostrado que a pesar de vivir en una época en la que el multicolor, los abalorios y el guiño dosmilero está a la orden del día, la estética minimalista de estructuras limpias y atemporales siempre es buen acierto cuando no sabes qué ponerte.