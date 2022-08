Emotiva despedida de Patricia Pardo a su compañera, la periodista Mónica Domínguez, fallecida a los 38 años

Patricia Pardo y sus compañeros de equipo han sido los últimos en sumarse a la profunda tristeza causada en el gremio televisivo por la muerte de la periodista Mónica Domínguez. La presentadora gallega ha cerrado este lunes la emisión de El programa de Ana Rosa con un emotivo tributo a la que actualmente era reportera de Viajeros Cuatro, profesional muy querida y admirada por todos aquellos que la conocieron. "No queremos despedirnos hoy sin recordarla", comenzaba diciendo la conductora de Telecinco con semblante serio, explicando que la fallecida trabajó con ellos durante tres años. "La noticia nos ha dejado absolutamente devastados y es una de estas situaciones que, cuando lo lees, piensas que es imposible que haya ocurrido", expresaba. "Tenía 38 y ha sido víctima de un maldito cáncer que se la ha llevado", lamentaba la comunicadora en plató.

Patricia Pardo explica por qué está decepcionada con Ana María Aldón

VER GALERÍA

"Simplemente queremos tener un recuerdo para su ella, su familia, sus padres y su hermana", ha apostillado Patricia con tono compungido. "Decirles que no hay palabras de consuelo suficientes", reconocía, aunque "solo que tengan algo muy claro: nos consta que no hay ni una sola persona que haya coincidido en una redacción o en un pasillo con Mónica que no esté sintiendo, lamentando y llorando su pérdida", ha subrayado. Por último, la presentadora ha ensalzado la figura de la reportera al contar que "era una mujer única, extraordinaria, trabajadora, con muchísimo talento y siempre con una sonrisa, por encima de todo, en los labios. Se fue trabajando y luchando hasta el final, así que buen viaje y vuela alto, compañera, concluía. Este domingo al conocerse su pérdida, otros profesionales del medio manifestaron igualmente su dolor y estupefacción.

Patricia Pardo y Christian Gálvez, juntos por primera vez en un plató desde que son pareja

VER GALERÍA

Marta Riesco escribía un conmovedor mensaje donde resaltaba que "eres y serás luz. Una mujer increíble llena de talento y bondad. Ha sido un placer habernos cruzado en esta vida…mi abrazo eterno, querida Mónica". Por su parte, Tamara Gorro ha confesado que "no tengo palabras… no puede ser… Moni, te quiero", lloraba. Al mismo tiempo, el espacio de Mediaset donde trabajaba ahora, Viajeros Cuatro, le dedicaba un "hasta siempre. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un abrazo enorme a la familia". Carmen Chaparro escribía que "acaba de morir una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en este oficio en el que nada es lo que parece. Yo la conocí en Cuatro al día y la recordaréis de muchos programas. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas", expresaba.

Christian Gálvez, el mejor fotógrafo de Patricia Pardo en su viaje a Egipto