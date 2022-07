Conmoción por la muerte a los 38 años de Mónica Domínguez, reportera de Mediaset y 'Viajeros Cuatro'

Mónica Domínguez, periodista y reportera del programa Viajeros Cuatro, ha fallecido este fin de semana a los 38 años de edad. La triste noticia, adelantada por Elbierzodigital, ha provocado un enorme dolor y una grandísima conmoción tanto en su tierra natal como entre sus compañeros y amigos de profesión. La comunicadora tenía una brillante carrera y había trabajado en muchos espacios de Mediaset como El programa de AR, Qué tiempo tan feliz, o Cuatro al día con María Teresa Campos.

Natural de Ponferrada y gran defensora de esta comarca leonesa, Mónica era una mujer llena de vitalidad, según relatan todos los que la conocieron o trabajaron con ella. Una persona tremendamente optimista que contagiaba su alegría a los que la rodeaban y que, tristemente, nos ha dejado a causa de una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo. Tras la dura pérdida, el espacio de Mediaset donde trabajó recientmente ha querido rendirle su particular homenaje con una imagen suya sonriente y unas conmovedoras palabras. "Hasta siempre. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un abrazo enorme a la familia", escribían con pesar.

Por su parte, conocidos rostros de la pequeña pantalla también han transmitido su pésame y condolencias tras conocer el deceso. Así, la presentadora Carmen Chaparro escribía que "acaba de morir una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas. Yo la conocí en Cuatro al día y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto… Querida, no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés", ha expresado. Mientras, la cómica Valeria Ross ha confesado sentirse profundamente afectada por la pérdida. "Estoy en shock. Ha fallecido mi amiga y sólo quiero dar todo mi apoyo a su familia. Una profesional maravillosa y una compañera fantástica", manifestaba.

"Pena infinita", ha lamentado Sonsoles Ónega, que trabajó con ella en Ya es mediodía. "Qué noticia tan triste. Allá donde estés ahora, te mando mucho amor", decía por su parte Nacho Montes. A lo largo de su carrera, Mónica Martínez se especializó en viajes y era habitual verla compartir sus aventuras por medio mundo a través de espectaculares fotografías de los lugares que visitaba. Una de sus últimas apariciones en televisión se produjo hace menos de un mes, cuando se emitió en Cuatro su reportaje grabado en Gran Canaria. La también influencer comenzó su trayectoria en el canal regional 8TV y, posteriormente, desarrolló sus innegables dotes de comunicadora para las cadenas nacionales de Mediaset en formatos como Qué tiempo tan feliz o Hay una cosa que te quiero decir, entre muchos otros. Durante la pandemia, dado su carácter entusiasta y emprendedor, se volcó en otra de sus grandes pasiones y lanzó su propia línea de moda.