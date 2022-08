Alejandro Nieto cuenta qué ha hecho con el cheque de 'Supervivientes'

Todavía con la resaca emocional de haber ganado Supervivientes 2022, Alejandro Nieto ha explicado qué ha hecho con el talón de los 200.000 euros de premio que ha conseguido tras pasar 97 días en Honduras. Muy feliz de haber regresado a España y estar con su pareja Tania Medina, el ex míster España ha explicado que todavía no ha ido al banco a ingresar el cheque con el dinero, pero ha asegurado que lo tiene a buen recaudo y durante los próximos días se acercará a una sucursal para dejarlo todo solucionado. "No he podido dormir todavía. Quería saber mucha información y pasar tiempo con mi novia. He visto el momento de la proclamación millones de veces", ha dicho el modelo, pidiendo disculpas a su chica porque explica que cuando escuchó el nombre del vencedor se fue a ver corriendo a su familia al pensar que ella estaba junto a ellos tras las cámaras y no vio que en realidad la reportera canaria estaba en plató esperándole para felicitarle y abrazarle.

Alejandro ha contado que lo primero que va a hacer cuando termine todas las entrevistas y todo lo que tiene que ver con el programa es ver a su hijo. "Ahora mismo es mi prioridad. Quiero disfutrar y pasar tiempo con él. Achucharle mucho, sí, Es lo que me apetece. Además es que un niño en tres meses crece muchísimo. Seguro que le ha cambiado el pelo, la cara... Tengo muchas ganas de verlo ya", ha dicho muy emocionado el ganador del reality de Mediaset. Además, hace unos días que la madre del concursante confesó que a su niño le venía muy bien el dinero del premio en estos momentos de su vida: "Lo necesitaba. Tiene muchos proyectos y uno cuando es padre, uno lo es siempre", dijo la progenitora en Europa Press.

"Voy a darle buen uso", ha asegurado también Alejandro en sus perfiles sociales sobre el dinero del premio. Pero no solo eso, el concursante también ha grabado un vídeo en el que tras ganar el programa ha querido agradecer a todos los que habían mostrando interés en su dura aventura en Honduras. "Bueno, mi gente. Gracias a vosotros estoy aquí, he ganado. Os quiero, chavales. Dios, ¿cómo agradecer a todo el mundo que me ha apoyado? Gracias, gracias, gracias... Me habéis cambiado la vida", ha dicho el modelo a todos sus seguidores tras alzarse con la victoria con el 58% de los votos del público. Ya en su tierra, El Puerto de Santa María, el concursante ha podido celebrar con su gente la victoria en una discoteca, donde han estado de fiesta hasta altas horas de la madrugada, y además ha confesado qué ha hecho desde que llegó allí: "Me he hartado de comer, para qué nos vamos a engañar".

El ganador de Supervivientes, que no se ha separado de Tania en ningún momento, además ha querido contar a todos sus seguidores que a partir de ahora va a continuar con una vida sana, aprovechando cada momento para hacer ejercicio físico. "Tengo que quemar la grasa que estoy comiendo de más. Tengo ganas de hacer deportem, cuidarme un poquito y fortalecer los músculos. Quiero comprarme ahora una bicicleta. Si alguien saber alguna tienda que estén bien, que me lo diga", ha pedido Alejandro a todos, expresando lo contento que está con ser el triunfador del programa.